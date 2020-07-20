Emekliler, yeni maaşlarını almaya başladı. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, ayın 17'sinden itibaren hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak hesaplarında görmeye başladı.
Ödemeler ayın 29'una kadar devam edecek. Üstelik emeklilerin maaşlarıyla birlikte 1000 TL'lik ikramiyeleri de hesaplara geçiyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Maaşlara yüzde 5.75 zam yansıtılırken, her ay verilen ek ödemenin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplandığı için yükselecek.
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Temmuz zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış görülecek.
Ek ödeme dahil 6 bin 269 lira olan en yüksek aylık, 6 bin 630 liraya çıkacak.
ÜÇ AYRI ÖDEME OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaş ve ikramiye alırken memur emeklileri ise üçlü bir ödemeye kavuşacak. Memur emeklilerinin temmuz ayı zam farkları 28-29 Temmuz tarihlerinde yatırılırken Ağustosun başında alacakları maaşları da bayram öncesi ödenecek.
Memur emeklilerine ayrıca bin liralık bayram ikramiyesi de maaşlarıyla birlikte ödenmiş olacak.