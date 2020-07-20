Yeni İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı 2020'de Olur Mu?

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimi yılın sonunda açıklanan rakamlara göre Bakanlık kadrolarına 15 bin personel alımı yapılacağı söylenmişti. 15 bin personelin 2700'ü geçtiğimiz yılın son aylarında hakim, savcı, icra müdürü, icra müdür yardımcısı gibi kadrolar için yapıldı. Geriye kalan Adalet Bakanlığı 12.300 personel istihdamının ne kadarının İnfaz Koruma Memuru kadroları için yapılacağı belli değil. Fakat önceki yıl verisine göre bir değerlendirme yapılırsa, (Yarı yarıya alım yapılmıştı) 6 Binin üzerinde infaz koruma memur alımı 2020'de yapılabilir.

Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısı ve mahkum sayısı düşünüldüğünde mahkum sayısı, olması gereken kapasitenin üstündeydi. Son çıkan infaz indirimi yasası sonrası yaşanacak gelişmelere göre yeni sayılar belli olacak. Mahkum-Cezaevi Kapasitesi oranı ve dolayısıyla yapılacak olan yeni cezaevleri, infaz koruma memuru alımlarında önemli bir ölçüt olacak.