1000 TL nakdi olarak ödenen pandemi yardımları, üç faz olarak ödenecek. İlk iki faz ödemeleri, dernek ve vakıfların belirlediği ailelere ödenmiş, 3. faz için ise e-devlet üzerinden başvurular alınmıştı. Ülkemizdeki corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik anlamda en az şekilde hasar alabilmesi için verilen 1000 TL pandemi sosyal yardım parası için araştırmalar başladı bunda göre; vatandaşlar ilk üç fazı tamamlanan ödeneğin 4. Faz ödemeleri gerçekleşecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; internet aracılığı ile 4. Faz sosyal yarım başvurusu olacak mı, nasıl yapılır? Soruları cevap ararken bilindiği üzere ilk üç fazda da başvuruların e devlet sistemi aracılığı ile alındığı biliniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1000 TL SOSYAL YARDIM 4. FAZ ÖDEMELERİ YAPILACAK MI? BAŞVURULAR DEVAM EDECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı pandemi sosyal yardım 3. Faz ödemelerinin yapılmaya başlamasıyla beraber binlerce vatandaş 4. Faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; konuyla ilişkili olarak yapılan tüm açıklamaları sizler için haberimizde derledik.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
4. FAZ PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara göre 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulü devam ediyor. Bakan Selçuk'un yapmış olduğu bu açıklama çerçevesinde 4. Faz Pandemi sosyal yardım başvurusunun henüz gündemde olmadığı ve halihazırda başvuruların 3. Faz üzerinden alınması dolayısıyla buradan devam edeceği söylenebilir.
PTT YARDIM PARASI SORGULAMA TC İLE NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dağıtımını gerçekleştireceği yardım parası için sorgulama işlemi E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sosyal destek yardım parası sorgulama işlemi, başvurunun yapıldığı ekran üzerinden gerçekleşecek. Bu ekran üzerinden başvurunun durumu öğrenilebilecek.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET
e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;
'* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.