1000 TL SOSYAL YARDIM 4. FAZ ÖDEMELERİ YAPILACAK MI? BAŞVURULAR DEVAM EDECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı pandemi sosyal yardım 3. Faz ödemelerinin yapılmaya başlamasıyla beraber binlerce vatandaş 4. Faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; konuyla ilişkili olarak yapılan tüm açıklamaları sizler için haberimizde derledik.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

4. FAZ PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara göre 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulü devam ediyor. Bakan Selçuk'un yapmış olduğu bu açıklama çerçevesinde 4. Faz Pandemi sosyal yardım başvurusunun henüz gündemde olmadığı ve halihazırda başvuruların 3. Faz üzerinden alınması dolayısıyla buradan devam edeceği söylenebilir.