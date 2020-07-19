Farklı şehirlerde belediyeler tarafından 4 bin lira maaş karşılığında çalışacak en az lise mezunu zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarının yapılacağı açıklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 300 itfaiye eri alacağı belirlendi. Bingöl Belediyesi 16 zabıta memuru için ilan verdi. Çankaya Belediyesi 80 zabıta memuru alacak. Bekilli Belediyesi bu süreçte 2 zabıta ve 6 memur alımı yapacak. Aksaray Belediyesi 25 itfaiye eri alacağını belirtti. Tekirdağ Belediyesi ise 50 itfaiye eri alacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPACAK BELEDİYELER:
Başvuru sürecini ertelemiş ve yeniden aktif etmiş olan belediyeler: Aksaray Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesidir. Söz konusu bu belediyeler toplamda 455 zabıta memuru alımı ve itfaiye eri alımı yapacak.
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BAŞVURU TARİHİ VE İLANIN DETAYLARI:
Söz konusu belediyelerin ilanlarını güncellediklerini sizlerle paylaşmıştık. Başvuru süreci değişen ilanları aşağıda sizlere son başvuru tarihi itibari ile sunacağız. Başvuru için ilanları inceleyebilirsiniz.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 Memur Alımı
Başvuru Tarihleri: 17/07/2020 - 27/07/2020 tarihleri arasında.
GENEL ŞARTLAR NEDİR?
İlgili Belediyeler adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacaktır. Bu kapsamda genel nitelikler şöyledir.
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ÖZEL ŞARTLARI:
Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,
Zabıta Memuru alımı için adayların Karayolları Trafik Kanunun hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranır,
İtfaiye eri alımı için, Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Zabıta Ne Demek?
Belediyelerin kendi bünyelerinde görevlendirilen memur kadroları arasında yer alan zabıtalar görevlendirdikleri bölgelerdeki sağlık, düzen ve huzurun sağlanmasını sağlamak amacı ile istihdam edilen, belediyeler tarafından konulan kurallara ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek amacı ile hizmet veren çalışanlarıdır.
Zabıta Devlet Memuru Mu, Kadrolu Mu Çalışır?
Evet, zabıta memurları devlet memuru olarak istihdam edilmekte olup belediyeler tarafından kadrolu olarak işe alınmaktadır.
Zabıtalar Ne İş Yapar?
Zabıtanın işi belediye tarafından kendisine verilen sınırlar içerisindeki güvenliği ve asayişi desteklemek, kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek ve uymayanları uyarmaktır. Zabıtanın görevleri arasında;
Tüketicilerin korunması kanunu kapsamındaki kuralların uygulanmasını sağlamak,
Zabıta amirliği birimlerine yapılan şikayetleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
Gıda ürünleri satılan yerler ile semt pazarlarını düzenli olarak kontrol etmek,
Çevre ve koruma kanunu tarafından belirlenen maddelere uyulmasını sağlamak,
İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak denetimlerde bulunmak,
Sokak satıcılarına karşı gereken önlemleri almak,
Caddelerde ve ana arterlerde yol işgallerini önlemek.