BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTI

2019 yılında başvurusu alınan 100 bin sosyal konut için sonuçlar belli olurken yeni kampanya hakkında Bakan Kurum 'dan açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı son dakika açıklamasında , düşük gelirli vatandaşların ucuza ev sahibi olabilmesi için kampanyanın yeniden başlayacağını söyledi. Kilis Valiliği 'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı 'na katılan Bakan Kurum, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti ve bazı açıklamalarda bulundu. Düzenlenen toplantıda Kilis'in geleceği adına çok önemli kararlar alındığını ifade eden Bakan Kurum, "Bu kararlar inşallah Kilis'in 2023'e, 2053'e ve 2071'e giden yolda marka şehir olmasına vesile olacak. Güçlü Türkiye'nin, güçlü şehirlerden geçtiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projeler, Kilis'i güçlü kılacak." dedi.

Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum, "Hem 50 bin hem 100 bin sosyal konut projelerimiz var. 1 milyon 800 bin vatandaşımız bu konutlara başvurdular. Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana denk bu projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çerçevede Kilis'e 735 konutun yapımına hızlı bir şekilde başlayıp, vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturmasını sağlayacağız." dedi.