MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Taşeron işçiler basında üzerinde durulan zam oranı yüzde 15. Bu oran üzerinde durulmasının nedeni olarak ise hem asgari ücret zam oranı olması hemde enflasyon rakamlarının üzerinde olması gösteriliyor. Bunun dışında Çalışma Bakanlığı'nın da yüzde 10 bandının üzerinde bir zam teklif etmesi bekleniyor. Sendikaların ise yüzde yüzde 12.5 ile yüzde 20 arasında bir oran teklif edebileceği konuşuluyor. Ancak bu yukarıda da belirttiğimiz bu konulara ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.