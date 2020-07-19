İnternet tabanlı tv ve video platformu Netflix, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'nın bir kısmında (Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Türkiye) izleyicilere İnternet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in, Türkiye'de 1.5 milyon ücretli abonesi bulunuyor. Şirketin bu abonelerden kazandığı aylık para ise 45 milyon TL. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
NETFLİX TÜRKİYE'DEN AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?
Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in, Türkiye'de 1.5 milyon ücretli abonesi bulunuyor. Şirketin bu abonelerden kazandığı aylık para ise 45 milyon TL. RTÜK'ten lisans alan platform artık hem RTÜK'ün denetimi altında hem de elde ettiği karın bir bölümünü RTÜK'e veriyor.
YILLIK GELİR YAKLAŞIK 540 MİLYON TL
Platform tarafından yapılan açıklamalara göre Netflix'in Türkiye'de, 1.5 milyon ücretli abonesi var. Ancak bu ücretli abone sayısına bir paketi birkaç kişi kullananlar ve her ay farklı bir e-posta adresiyle kayıt olanlar dahil değil. Açıklanan ücretli abone sayısıyla Netflix'in ortalama ücreti olan 29.99 TL'yi çarptığımızda ise Netflix'in Türkiye'den aylık kazancının yaklaşık olarak 45 milyon TL olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu tutarın kesin sonuç vermediğini, biraz altı veya biraz üstü olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Buna göre Netflix'in Türkiye'deki yıllık geliri yaklaşık olarak 540 milyon TL.
NETFLİX NASIL PARA KAZANIYOR?
Netflix'in ana gelir kaynağı aboneliklerden oluşuyor. Abonelik seçenekleri de ayda 15,99TL ile 39,99TL arasında değişiyor. Şirketin gelir raporuna göre Netflix'e bir ayda toplam 950 milyon dolar ödeniyor. DVD kiralamaları ise ayda 30 milyon dolar kazanç sağlıyor. Toplam gelir ise yaklaşık olarak ayda 43 milyon dolar.
Netlix 2016'da toplam 8.83 milyar dolar kazanç sağladı, 2017'de ise bu rakam 11 milyar dolara yükseldi. Abonelikler sayesinde platformun reklam ve sponsorlara ihtiyacı olmuyor, bu da temiz bir televizyon tecrübesi sunuyor.
Netflix sadece bir günde ortalama 1.4 milyon dolar kazanıyor. Platformun sahipleri günlük izlenme ve gelir ile ilgili rakamlar konusunda oldukça koruyucu bir politika izlliyor. Bu yüzden günlük gelir ortalaması gerçeğe yakın olma ihtimali ne kadar yüksek de olsa sadece bir tahminden ibaret. Tahmin edebileceğiniz gibi, yılın farklı zamanlarında yayınlanan farklı dizi ve filmler gelirleri de etkiliyor ve her ay ve hatta gün kazanılan paranın aynı olmaması çok doğal.
NETFLİX NEDİR?
İnternet tabanlı tv ve video platformu Netflix, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'nın bir kısmında (Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Türkiye) izleyicilere İnternet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Şirket 1997 yılında kurulmuş olup, merkezi Kaliforniya'daki Los Gatos şehridir. 1999 yılında abonelik sistemine geçen şirket, 2009 yılı itibariyle 100.000 farklı medya içeriğine ve 10 milyon abone sayısına ulaşmıştır.
Netflix, 25 Şubat 2007 tarihinde 1 milyarıncı DVD'sini teslim etmiş ve 2011 Nisan ayında ABD'de 23 milyon, dünya çapında ise 26 milyon abone sayısına ulaşmıştır. Netflix'in elde ettiği toplam dijital gelir 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılının ikinci çeyreği verilerine göre küresel olarak 50 milyondan fazla abone sayısına sahiptir.
20 Ocak 2015 verileri itibariyle, ABD'deki abone sayısı 39 milyona, küresel abone sayısı da 57,4 milyona ulaşmıştır. 19 Ekim 2015 itibarı ile 70 milyon aboneye sahiptir.