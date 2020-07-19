Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu 08 Eylül 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasayla başladı. Emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. EYT'ye takılan kaç yaşında emekli olur? İşte EYT mağdurlarının merak ettikleri sorular ve cevapları… Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. Normal emeklilikte prim gün sayısı açısından değerlendirildiğinde yine kadınlar daha avantajlıdır. EYT kimlere vuracak? EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? İşte EYT çıkarsa kimler emekli olur? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Normal Emeklilik Şartları:
7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş, 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş, 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş, 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş, 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.
Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri İse:
01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 - 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
4447 SAYILI YASA İLE NE DEĞİŞTİ?
1992 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanındı.
Bu değişiklik dolayısıyla 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başladı.
4447 sayılı kanun ise 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a çıkarttı. Daha önce işe girmiş olanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını ise kademeli olarak artırdı. Kanunun ilk halinde kademeli geçiş süreci kısa tutuldu. Emeklilik yaşının hızla artırılarak, dokuz yıllık sürede kadınlarda 52'ye, erkeklerde 56'ya çıkartılması planlandı.
EYT HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR
Merhaba Ben 52 yaşındayım 4/c kapsamında 1990 yılında memuriyete başladım. 25 yıl 10 ay memur olarak hizmet ettim.1991 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım ve 1994 yılında maaşımdan kesilerek parasını ödedim borçlanma yaptım. Emeklilik te yaş ve 25 yıl şartını tamamladım. Akabinde emekli dilekçesi vererek emekli olmak istedim. SGK askerlik borçlanması yaptığıma dair ödeme dekontu istedi. Kendi kayıtlarında dekontları bulamamışlar. Çalıştığım kurumda ödeme dekontunu özlük dosyamda bulamadı. Ama hizmet cetvelinde borçlandığım belirtilmiş. Benim maaşımdan 1994 yılında kesilerek SGK'ya borçlanmam yapıldı. Ben bunu biliyorum. SGK ödeme dekontunu bulamadıysa suç kimin? Bu durumda ben ne yapmalıyım. Parasını ödediğim halde askerlik sayılmayabilir mi? Benin yasal hakkım nedir? Saygılarımla C. Çetinkaya
Prim tahsilatı ve işlenmesi SGK'nın yükümlülüğünde olan bir durumdur. Sigorta girişi bulunup da prim ödemesi olmayan insanlar da aynı konudan ötürü mağdur edilmektedir. Ancak Yargıtay'ın 'ödeme ve tahsil işlemleri SGK'nın görevidir, sigortalıyı bağlayıcılığı yoktur' şeklinde kararı mevcuttur. Konuyla ilgili dava yoluna giderek hizmetlerinizi saydırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bir avukatlık bürosuna danışmanız faydanıza olacaktır.
Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?
Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.
İyi günler ismim Baki T. 21/04/1972 doğumluyum, 2007'de İtalya'dan geldim. Geçen yıl askerliği de yatırdım. Toplam Türkiye'den sigortam 2745 gün. 2008 Yılından bu yana sigortalı çalışıyorum, bana nasıl bir emeklilik önerirsiniz bu yıl yatırmak istiyorum.
Emeklilik hesaplamaları sigortalılık başlangıç tarihinize göre belirlenmektedir. 09/09/1999 Tarihi sonrasında sigortalılığınız başlamışsa 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. İlk sigortalılık başlangıcınız daha eskiyse aşağıdaki link üzerinden kolayca emeklilik hesaplamanızı yapabilirsiniz.
Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.
Merhaba, ben Mehmet, 03.07.1970 doğumluyum. 11 aydır iş bulamıyorum. 6000 iş günüm var ve evime zor zahmet bakabiliyorum. 1 Kızım var okula giden, onun masraflarını bile karşılayamaz oldum. Bize de bu haklardan bir şeyler çıkar mı?
Merhaba, Meclis komisyonundan yeni geçen Torba Yasaya göre işsiz kişilere günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ayrıca koruma kalkanı paketi kapsamında birçok yardım kampanyası da başlatılmıştır. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Belediye veya Kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardım müracaatında bulunabilirsiniz. Dar gelirli ailelere her Belediye tarafından ayrıca ek yardım sağlanmaktadır.
1974 Nisan doğumluyum 1992 Mayıs işe giriş tarihim 5500 iş günü Bağkur ve SSK var son 7 yıl SSK'lıydım ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş ve 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. 100 Gün eksiğiniz kalmış, bu süreyi de ister çalışarak isterseniz de borçlanarak (askerlik) ya da isteğe bağlı ödeyebilirsiniz. En erken emeklilik tahsis talep tarihiniz 2027 olacaktır.
22.10.1973 doğum tarihli 11.01.1988 işe giriş tarihli EYT' e takılan biri kaç yaşında emekli olur. 20 yıl SSK'lı çalışmış.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5450 prim günü şartlarına tabisiniz. EYT ile ilgili ne yazık ki meclis gündeminde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Olur da bu yönde bir yasa çıkarsa yasa şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.
Ben TSK'da 14.06.1993-10.09.2003 yılları arası sivil memur olarak çalıştım. Kendi isteğimle işten istifa ettim. Sonra SSK'lı olarak çalışarak 2018 yılında emekli oldum. Memuriyette geçen süre için emekli ikramiyesi alabilir miyim? Teşekkürler
İkramiye ve tazminat ödemeleri 4/a gibi 4/c statüsünde de 1457 sayılı kanunun 14. Maddesine uygun olmak zorundadır. İlgili kanun maddesine göre çalışan, kendi isteği ve kusuru dışında iş akdi sonlanırsa tazminat hakkı doğar. Memurlarda ayrıca, kadınlar 20, erkekler 25 yıllık hizmetini tamamladığı zaman yaşı beklemek koşuluyla istifa ederse tazminat talebinde bulunabilir.
Merhaba, 01.05.1974 doğumluyum 01.05.1993 sigorta giriş tarihim 18 ay Askerlik yaptım şu an 4565 iş günüm var fakat çalışmıyorum koşullarımı tamamlamak adına askerliğimi prim gün sayıma saydırıp kalanını da isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlamak benim için avantajlı olur mu? Saygılarımla.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 54 yaş 5675 prim günüdür. Askerlik hizmetiniz sigortalılık başlangıcınızdan önce olduğundan ilk işe giriş tarihinizi geriye götürmeyecektir. Yani size sadece prim günü avantajı sağlar. Emeklilik yaşınızın dolmasına 8 yıl var, bu süre içerisinde çalışmayı düşünmüyorsanız elbette askerlik borçlanması yapmanız uygun olacaktır. Ancak eksik 1110 prim gününüzü 8 yıl içerisinde çalışarak tamamlamanız sizin için daha az maliyetli olabilir. Bugün en düşük günlük askerlik borçlanması 31,39 TL'dir. Bunu askerlik süreniz ile çarptığınızda 16 bin 951 TL'lik bir rakam çıkacaktır. Tabi tercih sizin.
Merhaba benim SSK girişim 01.10.1985. Primim 8282 48.yaşındayım, yasal olarak Eylül'de 49 olacak kamu kurumunda çalışmaktayım. Tazminat hesaplaması 30 günden mi yoksa 35 günden mi olacak? 01.01.2020 tarihinde sendikali olduk, sendikanın söylediği 35 gün üzerinden. Ne kadar doğru bilgi verirseniz ona göre hareket etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Kıdem tazminatının hesaplaması 1475 sayılı eski iş kanunun 14. Maddesine göre yapılmaktadır. İlgili maddeye göre herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Sendika ve toplu iş sözleşmelerinde bu süreler arttırılabilir, yani toplu iş sözleşmesi ile kıdem tazminatı hesabı yıllık 30 günlük ücret üzerinden değil de 35 olabilir ya da 40 olabilir. Bu gibi durumlarda sendika temsilciniz ile görüşmeniz ve konuyu netleştirmeniz daha uygun olacaktır.
Doğum tarihim 3 Şubat 1964, SSK girişim 1 Mart 1989, toplam pirim günüm e-devlette görünen 4318. 306 Gün Bağkur'um var, buna dahil mi bilmiyorum. 3600 Günü 2014 senesinden sonra tamamladım, askerliğimi 550 gün yaptım. Askerliğimi yatırırsam normalde nasıl emekli olurum, 3600 günden nasıl emekli olurum? Şimdiden teşekkürler.
Öncelikle Bağkur sürenizin belirtmiş olduğunuz gün sayınıza dahil olup olmadığını anlamanız için e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarından '4A Hizmet Dökümü' ekranına bakmalısınız. Burada 4/b hizmetleriniz görüntülenmez, burada gördüğünüz rakama Bağkur sürenizi dahil edebilirsiniz. Biz hepsi dahil 4318 prim gününüz varmış gibi hesaplama yapacağız. 3600 Prim günüyle yaşlılık aylığına müracaat etmek isterseniz 60 yaşını beklemeniz gerekecektir. Normal emeklilik şartlarınız ise 51 yaş 5450 prim günüdür. 550 Gün askerlik borçlanması yaparak yaş şartını 50'ye prim günü şartını ise 5375'e indirebilirsiniz. Borçlanma işlemi sonrası eksik kalacak olan 507 günü de ister çalışarak isterseniz de isteğe bağlı şekilde ödeyebilirsiniz.
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta başlangıç tarihine göre:
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 40 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1984-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 41 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1985-23 Mayıs 1986 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 42 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1986-23 Mayıs 1987 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 43 yaş ve 5150 prim
24 Mayıs 1988-23 Mayıs 1989 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5300 prim
24 Mayıs 1989-23 Mayıs 1990 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1990-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5450 prim
9 Eylül 1981-23 Mayıs 1984 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1992-23 Mayıs 1993 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5600 prim
24 Mayıs 1993-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1995 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5750 prim
24 Mayıs 1995-23 Mayıs 1996 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1996-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5900 prim
24 Mayıs 1997-23 Mayıs 1998 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1998-23 Mayıs 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5975 prim
24 Mayıs 1999-8 Eylül 1999 tarihlerinde 20 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5975 prim
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008-2035'e kadar 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 7200 prim
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta başlangıç tarihine göre;
9 Eylül 1976-23 Mayıs 1979 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 44 yaş ve 5000 prim
24 Mayıs 1976-23 Ekim 1980 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 45 yaş ve 5000 prim
24 Ekim 1980-23 Mayıs 1982 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 46 yaş ve 5075 prim
24 Mayıs 1982-23 Ekim 1983 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 47 yaş ve 5150 prim
24 Ekim 1983-23 Mayıs 1985 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 48 yaş ve 5225 prim
24 Mayıs 1985-23 Ekim 1986 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 49 yaş ve 5300 prim
24 Ekim 1986-23 Mayıs 1988 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 50 yaş ve 5375 prim
24 Mayıs 1988-23 Ekim 1989 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 51 yaş ve 5450 prim
24 Ekim 1989-23 Mayıs 1991 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 52 yaş ve 5525 prim
24 Mayıs 1991-23 Ekim 1992 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 53 yaş ve 5600 prim
24 Ekim 1992-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 54 yaş ve 5675 prim
24 Mayıs 1994-23 Mayıs 1994 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 55 yaş ve 5750 prim
24 Ekim 1995-23 Mayıs 1997 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 56 yaş ve 5825 prim
24 Mayıs 1997-23 Ekim 1998 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 57 yaş ve 5900 prim
24 Ekim 1998- 8 Eylül 1999 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 58 yaş ve 5975 prim
24 Ekim 1999-30 Nisan 2008 tarihlerinde 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7000 prim
1 Mayıs 2008- 2035'e kadar olanlar 25 yıllık hizmet süresi, 60 yaş ve 7200 prim