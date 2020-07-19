Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkacak? Emekli ikramiyesine zam mı geliyor? Ayrıca emekli vatandaşlar, bayram öncesinde ikramiye ve maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile, bayram öncesi emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarının hangi tarihlerde yatırılacağını açıkladı.İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emekli ikramiyesi 1500 TL'ye mi çıkıyor?
Gerekçede Mart ayında Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle emeklilerin normal harcamalarının değiştiği ve zorunlu harcamalarının arttı ifade edildi. Ayrıca pandemi döneminde emekli vatandaşların maaşları ve emekli ikramiyelerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı, emekli vatandaşların muhtaç durumuna düştüğüne değinildi.
Emekli ikramiyesi 1500 TL olursa kimler yararlanacak?
Kanun teklifi kabul edilirse eğer, emekli ikramiyelerine 500 TL zam gelerek 1500 TL'ye çıkarılacak. Zamlı emekli ikramiyesinden kimler yararlanacak sorusunu soran vatandaşlar araştırmaya başladı. Sigorta şirketleri, bankalar, borsalar ile ticaret ve sanayi odalarından emekli olmuş ve hala 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almaya devam eden tüm vatandaşların zamlı bayram ikramiyelerinden faydalanması öngörülüyor.
EMEKLİ AYLIKLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.
HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
ZAM FARKLARI DA YATACAK
Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.