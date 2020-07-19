2020 SSK SGK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı ek ödeme ne kadar sorusu Temmuz zammı sonrasında sorulmaya başladı.
Milyonlarca emekli Temmuz ayı ile birlikte zamlı maaş alacak. İkramiye hesaplara yatmaya başladı. Emekliler için 2017 yılında getirilen promosyon alma hakkında şart 3 yıl boyunca maaş alınan bankayı değiştirmemek idi. Daha önce 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarlar bu yılki promosyon ile birlikte artmış durumda. Dolayısıyla 2017 yılında yasa çıktıktan sonra bankalardan promosyon alan tüm emekliler bu yıl ikinci paralarını hem de daha yüksek miktardan alma hakkına kavuştu. Bunu ister aynı bankadan isterse bankasını değiştirerek yapabilecekler. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ OLDU
Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
"Emeklilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi.
NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
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EMEKLİYE 361 TL
9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, önümüzdeki haftadan itibaren hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak alacak. Bu ay hesaplara 361 liraya varan zam yatırılacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak zam ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?
Emekliler, yeni maaşları için gün sayıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ayın 17'sinden itibaren hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak alacak. Maaşlara yüzde 5.75 zam yansıtılırken, her ay verilen ek ödemenin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplandığı için yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Temmuz zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış görülecek. Ek ödeme dahil 6 bin 269 lira olan en yüksek aylık, 6 bin 630 liraya çıkacak. Emekliler zamlı maaşları bu ay alacak.