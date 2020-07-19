Kayseri'de yaşayan sağlık memuru Eren Gürpınar, bankadan 80 bin TL'lik konut kredisi kullandı. Bu krediye ilişkin banka tarafından 545,71 TL ekspertiz ücreti tahsil edildi. Gürpınar, ücretin haksız yere kesildiği iddiasıyla paranın iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti Gürpınar'ın talebini reddetti. Gürpınar bunun üzerine, Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, bankadan davacı oldu. 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi Eren Gürpınar hazır bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, bankanın ekspertiz işlemini yaptığına dair dosyaya herhangi bir fatura sunamadığından davayı kabul ederek, tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti. Mahkeme, Gürpınar'ı haklı bularak, ekspertiz ücreti olarak alınan 545,71 TL'nin iadesine karar verdi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Yaşadığı olayı anlatan Gürpınar, "Bankadan konut kredisi kullandık. Banka evime ekspertiz ücreti kesiyor. Bunun faturasını da devlete gösteremiyor. Hakem heyeti başvurumuzu reddetse de Tüketici Mahkemesi davamızı kabul edip, bizi haklı buldu ve haksız alınan ekspertiz ücreti yeniden iade edilecek" dedi.
TAHSİS ÜCRETİ DIŞINDA ÜCRET ALAMAZ
Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamayacağının altını çizen Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Deniz Öner ise, bu tarz kesintilerin olması halinde tüketicilerin bankadan bu ücretleri geri alabileceğini söyledi.
100 BİN LİRADA 500 LİRAYI GEÇEMEZ
Yeterli ve doğru belgeye dayanan şikayetler için bankaların birçoğunun savunma bile yapmadan dosya masraflarını iade ettiğine de dikkat çeken TÜSODER Başkanı Öner, bütün bankalar kredi tahsis ücreti adı altında aldığı masrafın binde 5'i geçemeyeceğini belirterek şöyle konuştu: ''Örneğin 100 000 liralık bir kredi için bu masraf 500 lirayı geçemez. Bunun üzerindeki kesintiyi geri isteme hakkı bulunmaktadır.''
BDDK DOSYA MASRAFINI YASAL HALE GETİRDİ
6502 sayılı kanun 4/3 maddesinde getirilen ''Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir." Hüküm ile bankacılık hizmetlerinden dolayı alınacak tüm ücretleri düzenleme yetkisinin BDDK ya verildiğini ifade eden Koçal, ''BDDK yaptığı düzenleme ile alınan dosya masraflarını yasal hale getirmiştir. BDDK da tüketicilerin temsil edilmemesi ayrı bir kanayan yaradır.'' dedi.
BANKADAN MAKBUZUNUZU İSTEYİN
Dosya masraflarının geri alınması için, tüketiciler öncelikle kredi kullandıkları bankaya dilekçe vererek, kullandığı kredi ile ilgili kendisinden kesilen dosya masrafını gösterir makbuz suretini istemesi gerektiğini vurgulayan TÜKODER Başkanı Koçal konu ile ilgili şunları söyledi;
''Vatandaşlarımız özellikle dosya masrafı diye dilekçelerine belirtmelerinde fayda var, makbuzlarda bazen içerisinde hayat sigortası ve ekspertiz ücretlerinin de bulunduğu toplam makbuzu veriyorlar bu tür makbuzlar daha sonra sorun olabiliyor. Bankadan alınan makbuz ile Vatandaşlarımız, yerleşim yeri kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek, iade talebinde bulunacaklar. Burada dikkat edilmesi gereken ,2008/şubat ayından 2014/mayıs ayına kadar olan yıllar için tüketiciler talepte bulunabilirler.''
TÜKETİCİ MAHKEMESİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Tüketici Hakem Heyetine başvurular e Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi sayfasına giderek e devlet girişi kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza Tüketici Hakem Heyeti itiraz başvurusu sayfasına gidin.