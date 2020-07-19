Pandemi sürecinde firmalara destek amacıyla sağlanan kısa çalışma ödeneği uygulamasının birkaç istisnai sektör dışında uzamayacağı açıklandı. Kısa çalışma ödeneği ile alakalı olarak Cumhurbaşkanının sektör belirlemesinin ardından belli olacak. Kısa çalışma ödeneği başvurusu için gerekli belgelere "https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/" linki üzerinden ulaşabilirsiniz. İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Cumhurbaşkanı Belirleyecek
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kısa çaplı paketin içeriğinde, pandemi döneminde sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işyerlerine uygulanan kısa çalışma ödeneğinin artık sadece bazı sektörler için uzatılabileceği yer alıyor. Pandemi gerekçesiyle kısa çalışma uygulanacak sektörleri belirleme yetkisi ise bu paketle Cumhurbaşkanına veriliyor.
İşverene 868 TL Destek
Mini pakette yer alan düzenlemelere göre, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle işsizlik fonundan karşılanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı uygun görmesi durumunda 3 aylık bu süreyi sektörel bazda ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar, uzatma yetkisine sahip oluyor. Bu düzenleme ile birlikte işverenlerin SGK'ya ödemeleri gereken 456,17 liralık işveren primi ile 412,02 liralık işçi priminden oluşan toplam 868 lira 19 kuruşluk prim fondan karşılanmış olacak. Bu düzenleme ile birlikte işverenin her bir asgari ücretli işçi için üstlendiği maaş dahil toplam maliyet üç ay boyunca 3 bin 458 liradan 2 bin 590 liraya düşüyor.
İşten Çıkarma 1 Yıl Daha Yasak
En son düzenleme ile birlikte işten çıkarma yasağı süresi konusunda Cumhurbaşkanı'na 6 aya kadar uzatma yetkisi verildi. Yeni torba düzenlemeyle daha önceden verilen bu yetki bu yetki en fazla 3'er aylık dönemlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar genişleyebilecek. Bu düzenleme ile birlikte işsizlik rakamlarının yükselmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.
BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Kısa çalışma ödeneği başvurusu için gerekli belgelere "https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/" linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kısa çalışmadan ne kadar süreyle yararlanılabilir?
Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.
Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir?
Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan
veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta
süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapılabilir.
KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Genel Ekonomik" kriz
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Bölgesel Kriz"
Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Sektörel Kriz"
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından "Zorlayıcı Sebepler"
İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.
Kısa Çalışma Kapsamında;
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.
İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.
Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.