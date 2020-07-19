1000 TL BAŞVURUSU SÜRÜYOR

Pandemi 1000 TL başvurusu devam ediyor. E Devlet kapısı üzerinden yapılan pandemi 1000 TL sosyal yardım başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresine gidin ve müracaatınızı sayfadan yapın.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.