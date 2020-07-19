23 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloglarının merak edilen fırsatlarını aktardığımız bu detay haberimizde pek çok kişinin istediği ve beklediği ürünleri kataloglarda görmek mutluluk verici oluyor. A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının hemen ardından indirime giren haftalık fırsatlar merak konusu oldu. A101 23 Temmuz 2020 hangi ürünlerde indirim olacak? A101 aktuel urunleri yeni haftasında 70'ten fazla ürünle sizlerle olmaya hazırlanıyor. A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğundaki ürünler arasında elektronikten züccaciyeye, tekstilden mobilyaya, elektrikli ev aletlerinden Kurban Bayramı'na özel ürünlere kadar bir çok ürün yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
23 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU..
A101 23 Temmuz 2020 aktüel kataloğundaki ürünler arasında elektronikten züccaciyeye, tekstilden mobilyaya, elektrikli ev aletlerinden Kurban Bayramı'na özel ürünlere kadar bir çok ürün yer alıyor. Ancak yeni A101 kataloğu olan 23 Temmuz 2020 kataloğunun en dikkat çekici aktüel ürünleri Kral Motor'dan. Yaklaşık 90 kilometreye kadar menzil sunan, 2 yıl garantili, A1 ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabileceği, farklı renk seçenekleri bulunan Kral Motor KR40 Grande-6 Elektrikli Üç Tekerlekli Scooter 19 999 TL. Kredi kartı sayesinde taksitli olarak sahip olabileceğiniz, 2 yıl garantili Kral Motor KR25 Em-3 Elektrikli Scooter 8 999 TL. 7 iş günü içerisinde adresinize en yakın Kral Motor servisine ücretsiz teslimat imkanı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili Kral Motor KR21 Vello Elektrikli Scooter 6499 TL. A101de bu hafta geçerli olacak 23 Temmuz A101 aktüel kataloğunun bir diğer dikkat çekici ürün grubu ise elektronik.
Yüz tanıma özellikli, 32GB dahili hafızalı, 8 çekirdekli işlemcisinden güç alan, 12MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 7A 32GB Cep Telefonu 1799 TL. Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile satışa sunulan, Youtube, Netflix ve Prime Video gibi platformları destekleyen, 4K görüntü kalitesi sunan Toshiba 65UL2063DT Ultra HD Smart Led TV 4999 TL. Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL. Philips 10000 mAh Powerbank 59,95 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 69,95 TL. Kalp ritmi ölçme, kan basıncı ölçme, adım sayar, uyku izleme gibi fonksiyonlara sahip Piranha Akıllı Saat 79,95 TL. 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni A101 kataloğunda elektronik ürünlerin yanında çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor. Brüt 112 litre hacme sahip, Vestel servis güvencesi altında 2 yıl garantili Regal Derin Dondurucu 699 TL. Kiwi Elektrikli Kömür Tutuşturucu 39,95 TL. PoloSmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL. Kiwi Bıçak Bileme Makinesi 49,95 TL. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda bir çok kişinin ihtiyaç duyabileceği bir ürün olan Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 199 TL. Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL. Raks Saç Düzleştirici 55 TL.
A101 aktüel 23 Temmuz 2020 Aldın Aldın kataloğunda yer alan indirimli ürünler saymakla bitmiyor. Harika ürünlerle donatılmış tam 11 sayfadan oluşan A101 aktüel ürünler kataloğunun diğer sayfalarında da muhteşem ürünler bulunuyor. Keramika 19 Parça Seramik Kahvaltı Seti 99,95 TL. Güüral Porselen Tekli Porselen Ürünler 5,45 TL. Lav Altın Yaldızlı Çay Seti 39,95 TL. Lav Kahve Yanı Bardağı 2,50 TL. Lav Altın Yaldızlı Kapaklı Şişe 12,95 TL. Hascevher Düdüklü Tencere Seti 129 TL. Döküm Kek Kalıbı çeşitleri 69,95 TL. Salata Kurutucu 49,95 TL. Luminarc Oval Servis Tabağı 12,95 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş Nehir Servis Gereçleri 15,95 TL. 50 yıl garantili paslanmaz çelikten üretilmiş Nehir Yemek Kaşığı-Yemek Çatalı 4,50 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş 8 parçadan oluşan Hascevher Tencere Seti 249,95 TL.
Et Dövme Demiri 22,50 TL. Satır 19,90 TL. Yüzme Bıçağı 7,95 TL. Elastik Taşıma Sepeti 24,95 TL. Kesim Panosu 8,95 TL. Orta Boy Izgara 9,95 TL. Köşeli Seyyar Ayaklı Mangal 49,95 TL. Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL. 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL. Bay Kemer 9,95 TL. Çok Amaçlı Düzenleyici Çanta 17,50 TL. A101 23 Temmuz 2020 Aldın Aldın kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında miniklere özel ürünler de var. Oyuncak Ütü Seti 10,95 TL. Kitap çeşitleri 2,95 TL. Oyuncak Çay-Piknik-Market Sepeti 12,95 TL. Oyuncak Müzikal Set 24,95 TL. Antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan Yer Karosu 26,95 TL. Çocuk Salıncağı 49,95 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip Kadife Saçaklı Halı 49,95 TL. Kadife Saçaklı Yolluk 59,95 TL. Battal Boy Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,95 TL. Dantel Örme Masa Örtüsü 19,95 TL. Bay Polo Yaka Tişört 21,95 TL. Erkek Çocuk Kısa Kollu Tişört 9,95 TL. Bebek Alt Üst Takım 17,50 TL. Ayrıca çok sayıda iç giyim ürünü yeni A101 kataloğu olan 23 Temmuz 2020 Aldın Aldın kataloğunda.