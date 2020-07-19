Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan BİM çeşitli iş kadroları için personel istihdamı sağlıyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi işçi alımı ilanları hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, BİM personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM kariyer sayfasında ilan edilen BİM personel alım ilanları
Pozisyon Adı Şehir
Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Şerifali / Ümraniye Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Nilüfer/ Bursa Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Maltepe Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Çukurambar / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Çukurambar / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Beşkavaklar / Bolu Bölge Kasa Reyon Personeli Bolu
Beşkavaklar / Bolu Bölge Taze Gıda Personeli Bolu
Reachtruck Operatörü İstanbul(Asya)
Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Avr.)
Satın Alma Asistanı İstanbul(Asya)
Reklam Asistanı İstanbul(Asya)
Kalite Güvence Asistanı İstanbul(Asya)
Muhasebe Personeli (Engelli) İstanbul(Asya)
Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Vira / Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Vira / Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
İstwest / Yenibosna Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
İstwest / Yenibosna Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Fatih Mah. / Küçükçekmece Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Başakşehir Bölge Kasa/Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Altınova / Tekirdağ Taze Gıda Personeli Tekirdağ
Altınova / Tekirdağ Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Perakende Satış Elemanı Adana,Mersin
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa
Genel Başvuru (Balıkesir Bölge) Balıkesir, Çanakkale, Manisa
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.