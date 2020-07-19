2 yıl geri ödemesiz 180 ay vade ile düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuru şartları nedir? İşte detaylar

0.64 FAZİLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kredi başvurusu yapacak bireyin minimum 18 yaşında olması gerekmektedir.

Kredi skorunun minimum orta derecede olması ve aktif olarak bankalarla alakalı adli bir dosyanın olmaması gerekmektedir.

Kredi tutarının %10'u kadar peşinat ödenmesi gerekmektedir.Kredi çekilecek konutun sıfır olması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.

Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)