E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 650 TL ev hanımı olan annelere ödenecek. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başvurular E-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranı E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri adı altında yeni proje başlattı. Bu kapsamda 7 ilde çalışan annelere her ay 100 Euro, yani 650 lira destek verilecek. Ayrıca çocuğun kırtasiye giderleri de ödenecek. Böylece annelerin kreş, anaokulu, gündüz bakımevi gibi çocuğun okulöncesi eğitim ve bakım kurumuna gönderilmesi durumunda ortaya çıkacak masrafları karşılanacak. Başvurular 15 Ekim tarihi itibariyle başladı ve proje 31 Mart 2022'de son bulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Verilecek destek miktarı nedir? Neden TL değil de Euro?
Annelere verilecek destek miktarı aylık 100 Euro (650 lira). Ayrıca projeye kayıt olunduğunda ilk ay bir kereliğine kırtasiye masrafları için 100 Euro daha ödeniyor.
Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen bir proje. Projeyi SGK yürütüyor. Amaç ise kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi. En fazla 24 aya kadar mali destek sağlanacak ki, bu da toplam 2.400 Euro, yani 15.570 lira ediyor. Çocuk 72 aylık olunca ya da ilkokula başlayınca destek kesiliyor.
Sadece Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya illerinden birinde ikamet eden annelere destek verilecek; çünkü Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi bu illerde uygulanıyor.
Hangi Annelere 650 TL Verilecek?
100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmtekdir ve Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenler ile Part Time çalışanlar şu an için faydalanamayacaktır. Ancak 2021 yılında tüm Türkiye'de olması beklenmektedir ayrıca aranan şartlarda;
1- Çocuklu annenin ikametgahı aynı olması
2- Kesin kayıt tarihi itibariyle 4/1-a SSK sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmıyor olmak
3- Kesin kayıt tari itibariyle son bir yılda SGK'ya bildirilen primi esas kazancık aylık 5166 TL'den düşük olması şartları aranmaktadır.
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinden başvurular 2020 yılı için yeniden başladı.Destekten yararlanacak anneler 0-60 ay aralığında çocuğunu proje uygulama illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı anadokulu, kreş ve gündüz bakımevine düzenli olarak göndermeniz gerekmektedir.
Kaç Kişi Destek alabilecek?
Şu an için duyurulan ödemelerde, İstanbul'da 3250 anne, Ankara'da 1500 Anne, İzmir'de 1500 Anne, Antalya'da 1500 anne, Bursa'da 1250 anne ve Malatya'da 750 Annenin yanı sıra 2020'de Elazığ'da 500 anne yararlanabilecek. Toplam 10.250 Anne 650 TL yardımdan yararlanabilecek.
Ödeme Miktarları ne kadardır?
Ödeme miktarları aylık 100 avrodur. Tek bir çocuk için en fazla 24 ay para alabilirsiniz. 24 ay sonra sürekli olarak 10.500 kişi değişecektir. Bu ödeme geçimini zor sağlayan annelerin kreş, anaokulu ve gündüz bakımevine çocuğunu gönderip masrafların bir kısmını karşılamaktır. 72 aylık olan çocuklardan bu ödeme kesilecektir.
Ödemeler Halk Bankasına yatırılacaktır. Bu sebeple Halk Bankası hesabı açmanız gerekmektedir.
Destek nasıl kesilir?
Destek 24 ay süre doldukdan sonra kesilmektedir ayrıca çocuk 72 aylık olduğunda yine destek sona erdirilecek E-devlet üzerinden diğer kazanan adaylar 24 ay ödeme almaya başlayacaktır. 31 Mart 2022 tarihine kadar düzenli ödemeler şimdilik yapılacak. Sakın geç kalmayın.