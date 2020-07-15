Ucuza tatil nasıl yapılır? İşte daha az maliyetli tatilin püf noktaları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, tatil planlarını da değiştirdi. Kimisi ev kiralıyor kimisi teknede tatil planlıyor, bazı aileler de karavan fiyatlarını araştırıyor. Otellerin yüksek ücretlerine virüs tedirginliği de eklenince, daha az maliyetli tatil düşünülmeye başlandı. İşte size tatili ucuza getirebilmeniz için birkaç hatırlatma...
BİRKAÇ AİLE BİRLİKTE PLAN YAPIN: Eğer yüksek otel fiyatlarından kaçıyorsanız bir-iki aile birleşerek ev kiralayabilirsiniz. Böylece kişi başı ücret ödemektense tek bir kirayı bölüşerek tatilinizi ucuza getirebilirsiniz. Yemek için de toptancı marketlerden alışveriş yapabilirsiniz.
ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ: Eğer illa bir otelde tatil yapak istiyorsanız mutlaka erken rezervasyon yapmalısınız. Bu şekilde yüzde 50'ye varan bir indirimin sahibi olabilirsiniz.
ARAŞTIRMA ŞART: Aynı tatil bölgesinde birçok otel bulunuyor. Bu yüzden karar vermeden önce mutlaka fiyat araştırması yapmak işe yarayacaktır. Gözünüze çarpan ilk otel ya da internette karşınıza çıkan ilk otel sizin için pahalıya patlayabilir.
APART OTEL SEÇENEĞİ: Otel seçerken apart otelleri de incelemelisiniz. Mutfak imkanı da sunan bu otellerde özellikle kalabalık aileler çok daha uygun fiyatlarla tatil yapabilir.
ÇEVRE İŞE YARAR: Yakın bölgelerde kampingler, çadır tatilleri de hem farklı hem ucuz tatil imkanı olabilir.
BİLETLERİ ERKEN ALIN: Uçak ve otobüs biletini erken alanlar kârlı çıkıyor.
TURLARA BAKMAK LAZIM: Eğer kalabalık bir aile iseniz turlar da sizin için uygun olabilir. Yarı fiyatına turlarla tatil yapabilirsiniz.
YENİ YERLER KEŞFEDİN: Tatile çıkarken herkesin gittiği tatil bölgelerindense kimsenin bilmediği yeni yerler keşfetmek de maliyeti düşürecektir. Talebin çok olduğu, isim yapmış bölgeler yerine, sakin ve el değmemiş güzellikler de keşfedebilirsiniz.