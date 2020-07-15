Ucuza tatil nasıl yapılır? İşte daha az maliyetli tatilin püf noktaları...







Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, tatil planlarını da değiştirdi. Kimisi ev kiralıyor kimisi teknede tatil planlıyor, bazı aileler de karavan fiyatlarını araştırıyor. Otellerin yüksek ücretlerine virüs tedirginliği de eklenince, daha az maliyetli tatil düşünülmeye başlandı. İşte size tatili ucuza getirebilmeniz için birkaç hatırlatma...



BİRKAÇ AİLE BİRLİKTE PLAN YAPIN: Eğer yüksek otel fiyatlarından kaçıyorsanız bir-iki aile birleşerek ev kiralayabilirsiniz. Böylece kişi başı ücret ödemektense tek bir kirayı bölüşerek tatilinizi ucuza getirebilirsiniz. Yemek için de toptancı marketlerden alışveriş yapabilirsiniz.



ERKEN REZERVASYON ÖNEMLİ: Eğer illa bir otelde tatil yapak istiyorsanız mutlaka erken rezervasyon yapmalısınız. Bu şekilde yüzde 50'ye varan bir indirimin sahibi olabilirsiniz.