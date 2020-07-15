Lamborghini'nin V12 spor otomobili Sian'ın Roadster modeli sadece 19 kişide olacak

Lamborghini'nin V12 spor otomobili Sian'ın Roadster modeli sahiplerini buldu. Sadece 19 adet üretilen Sian Roadster'lerin tamamı satıldı. Sian Roadster'in ilk rengi Blu Uranus olacak. Havalandırma menfezlerine müşterinin isminin baş harfleri eklenebilecek.
Elektrikli ve içten yanmalı motoru ile 819 hp'lik bir güçle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan Sian'ın bu üstü açık modeli, 0'dan saatte 100 kilometreye 2.9 saniyede çıkıyor ve saatte 350 km yapabiliyor.
Elektrikli ve içten yanmalı motoru ile 819 hp'lik bir güçle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan Sian'ın bu üstü açık modeli, 0'dan saatte 100 kilometreye 2.9 saniyede çıkıyor ve saatte 350 km yapabiliyor.