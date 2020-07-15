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    • Ekonomi
    • 15.07.2020 Gazete
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    Lamborghini'nin V12 spor otomobili Sian'ın Roadster modeli sadece 19 kişide olacak

    Lamborghini'nin V12 spor otomobili Sian'ın Roadster modeli sahiplerini buldu. Sadece 19 adet üretilen 'lerin tamamı satıldı. Sian Roadster'in ilk rengi olacak.

    19 kişide olacak
    Lamborghini'nin V12 spor otomobili Sian'ın Roadster modeli sahiplerini buldu. Sadece 19 adet üretilen 'lerin tamamı satıldı. Sian Roadster'in ilk rengi olacak. Havalandırma menfezlerine müşterinin isminin baş harfleri eklenebilecek.

    Elektrikli ve içten yanmalı motoru ile 819 hp'lik bir güçle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini modeli olan Sian'ın bu üstü açık modeli, 0'dan saatte 100 kilometreye 2.9 saniyede çıkıyor ve saatte 350 km yapabiliyor.
    Haberler Ekonomi Lamborghini'nin V12 spor otomobili Sian'ın Roadster modeli sadece 19 kişide olacak
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