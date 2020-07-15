

"ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN ÇOK DA UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"

İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor. Ben altın fiyatlarının bu hafta bir karar verme aşamasında olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle altın ya aşağı yönlü kar satışları görülecek ya da yükseliş istediğini devam ettirecek" dedi.

"TEKNİK OLARAK 1760 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"

Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.

Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.

Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.