Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Dini Günler takvimine göre bu yıl arefe 30 Ağustos Perşembe gününe denk gelirken; Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak. Kurban Bayramı öncesinde 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? sorusunun cevabı belli oldu. Kurban bayramı kredi detayları hakkında QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası açıklama yayımladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KURBAN BAYRAMI KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Kurban Bayramı öncesinde 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? sorusunun cevabı belli oldu. Kurban bayramı kredi detayları hakkında QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası açıklama yayımladı.
Kurban bayramı kredi kampanyaları yapan bankalar şöyle:
TEB BAYRAM KREDİSİ
TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Henüz TEB Müşterisi değilseniz siz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan kullanabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK KURBAN BAYRAMI KREDİSİ
QNB Finansbank Kurban Bayramı'nda vatandaşlara aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kurban Bayramı'na özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak isteyenlerin bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği bildirildi. Ya da en yakın şubeye giderek başvuru yapılmasının yanı sıra 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alına bileceği aktarıldı..
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı kredi kampanyası hakkında, "İhtiyaçlar arttığında QNB Finansbank her zaman yanınızda! QNB Finansbank'ın farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden size en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alın!" denildi.
GARANTİ BANKASI KURBAN BAYRAMI KREDİ İMKANI
Kurban Bayramı öncesinde kredi çekmek isteyenler için Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi imkanı sunuyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu form ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Faiz oranları %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.
ING BAYRAM KREDİSİ VERİYOR
ING Türkiye ise Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu kredi veriyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.
VAKIFBANK-ZİRAAT BANKASI - HALKBANK
Kamu bankaları bayram öncesi ihtiyaç kredisi kampanyalarını başlatmıştı. İhtiyaç kredilerine baktığımızda bankaların faiz oranları şu şekilde:
Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı 0,98
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı: 0,98.
Vakıfbank ihtiyaç kredisi: 0,86
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.