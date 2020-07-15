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    • Ekonomi
    • 15.07.2020 12:04
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    • 15.07.2020 12:06
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    tarihli kamu iş ilanları: şartsız ve 50 KPSS ile binlerce personel alımı başvuru şartları nedir?

    tarihli kamu iş ilanları: kamuilan.ailevecalisma.gov.tr sayfasından personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu anlamda Aile, Çalışma ve ilanları sayfası üzerinden peşi sıra duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunları arasından personel memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Kamu kurumları ilan yayımladıklarında adaylar için başvuru şartları ve aranan nitelikler yer almaktadır. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar, izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir.

    KPSS şartsız ve 50 KPSS ile binlerce personel alımı yapılıyor

    15 Temmuz tarihli kamu iş ilanları: Kamuya memur personel ve işçi alımları yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından çok sayıda personel , memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    15 Temmuz tarihli kamu iş ilanları

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    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    AÇSHB Kamu İlanları adresinde yayımlanan personel alımı duyurularına baktığımızda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

    - TC vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
    Haberler Ekonomi 15 Temmuz tarihli kamu iş ilanları: KPSS şartsız ve 50 KPSS ile binlerce personel alımı başvuru şartları nedir?
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