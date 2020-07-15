EVDE BAKIM PARASI DA ARTIYOR

Evde bakım parası 2020 yılının ilk 6 ayında 1460.61 TL olarak ödendi. Memur maaş katsayısının artması sonrası evde bakım parasının da miktarı artacak. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli aylığındaki artışların net tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile netleşecek. Bu sayede 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası alan kişilerin ellerine geçen rakamlar bir nebze olsun artacak.

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2020 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...