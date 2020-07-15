Sıfır konut satışlarının artması için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 0.54 faizle sıfır konut kredisi mi verecek? Sıfır konut stoğunu eritmek için tapu harcında kampanyalar yapılacak mı? KDV indirimi olacak mı? Kamu bankalarının başlattığı kampanyada sıfır konutlara ikinci el konut kredisinden daha az faiz oranı alınmasına rağmen, ikinci el konut satışları, sıfır konutların iki katı kadar satıldı. Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası sıfır konutta istenilen başarıyı elde edemedi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de toplamda 190 bin konut satışı yapıldı. Bu konutların 131 bin 180 adetinin ikinci el konut olması akıllara sıfır konutlarda faiz oranları tekrar düşecek mi sorusunu getirdi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
Konut kredisi faiz oranları devlet bankalarında sıfır konutlar için 0,64 olarak belirlenirken, ikinci el konut alımları için belirlenen konut kredisi faiz oranı 0,74 oldu.
Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda ise değişiklik gösteriyor.
Yapı Kredi konut kredisi faizi 0,89
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı 0,95
Türkiye Finans 0,79,
ING Bank 0,89,
Akbank 0,89,
AlBaraka 0,83,
Alternatif Bank 0,95,
Anadolu Bank 1,17,
Burgan Bank 1,2,
DenizBank 1,39,
FibaBank 1,05,
HSBC 1,5,
ICBC 0,94 faiz oranı sunuyor.
SIFIR KONUT SATIŞINI ARTIRMAK İÇİN: SIFIR TAPU HARCI, YÜZDE 0.54 FAİZ ORANI İLE 1 SENE ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ
Konu hakkında değerlendirmede bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas sıfır konut satışlarını hızlı arttırmak amacı ile yeni teşviklere ihtiyaç olduğunu belirterek "Birinci el üreticileri, özellikle Konutder üyeleri, fiyatlarını zaten artırmadılar. Fiyatlar makul bir seviyede son bir buçuk senedir devam ediyor.
Bizim inşaat sektörünü canlandırmamız için birinci eli teşvik etmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir; bazı vergi indirimleri olabilir, üreticilerin ellerinde ofis ve ticari alan stoku var. Bunlar kampanyadan yararlanamıyor. Bunlara yönelik KDV indirimi olabilir. Bunlar için ayrı bir paket olabilir. Bir de faiz makasını biraz daha açmak olabilir. 0,64 değil de 0,54 faiz uygulanabilir. Çünkü 0,74 de makul bir rakam. Birinci elin rekabet şansı böylece biraz daha artırılabilir" diyerek yeni taleplerini açıkladı.
TÜİK: İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI SIFIR KONUTLARI İKİYE KATLADI
Kamu bankalarının başlattığı kampanyada sıfır konutlara ikinci el konut kredisinden daha az faiz oranı alınmasına rağmen, ikinci el konut satışları, sıfır konutların iki katı kadar satıldı. Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası sıfır konutta istenilen başarıyı elde edemedi.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de toplamda 190 bin konut satışı yapıldı. Bu konutların 131 bin 180 adetinin ikinci el konut olması akıllara sıfır konutlarda faiz oranları tekrar düşecek mi sorusunu getirdi. Sıfır konut satışlarının artması için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 0.54 faizle sıfır konut kredisi mi verecek? Sıfır konut stoğunu eritmek için tapu harcında kampanyalar yapılacak mı? KDV indirimi olacak mı?
KONUT KREDİSİ İÇİN BU FAİZLER 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar, diğer iller için ise 500 bin liraya kadar kredi vermeye başladı. Bununla birlikte aynı şartlarda kamunun iki katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da müşterilerine finansman sağlıyor.
Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında faiz oranı yüzde 0.64 oldu. İkinci el konut satışlarında ise yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile faiz oranı yüzde 0.74 oldu. Bunun yanında tahsis ücreti olarak ise kamu bankaları sadece 500 lira ücret talep ediyor. Sıfır konut almak isteyenler 100 bin lira için 180 ayda bankaya her ay 937 lira taksit ödemesi gerekiyor. İkinci el konutta ise 100 bin liraya 180 ay için her ay 1007 lira ödeme çıkıyor.
EV ALACAKLARA TAVSİYE
Yeni ev alacaklara tavsiyede bulunan Keçici "Sıfır ev alma imkanı olmayanlar çok eski evlere rağbet göstermemeli. Eski evlerin bakım ve tamir masrafları sorun oluşturabiliyor. Kentsel dönüşüme girmesi durumunda müteahhitler neredeyse ev yapım maliyeti kadar para talep ediyor. Bu durumda hem kredi ödemesinin olması hem de müteahhite ödeme yapılacak olmasından dolayı ekstra maliyetlere katlanılıyor. Bunun önüne geçmek için 1999 depremi sonrası yeni yapıların tercih edilmesinde fayda var" açıklamasında bulundu.
YATIRIM AMAÇLI SATIN ALMADA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yatırım için alınmak istenen daireler için ise Keçici "Alınacak ev kiraya verilecek ve yatırım değeri taşıması için alınıyorsa kira ve seçilen konutun bölgesinin iyi olması gerekiyor. Sosyal alanlara yakınlığı, metro, metrobüs gibi ulaşım imkanlarına yakın olan evlerin değeri her geçen gün artıyor. Ayrıca bu imkanlara sahip konutlara da daha kolay kiracı bulunabiliyor. Ulaşım projelerinin olduğu bölgelere yatırım yapılması hem kira getirisini yükseltecektir hem de her geçen yıl evin değeri artmış olacaktır. Kiraya verilmek için bile alınsa yine de yeni konutların tercih edilmesi menfaat sağlayacaktır" dedi.
KREDİ VADESİ NE KADAR DÜŞÜKSE O KADAR AZ FAİZ ÖDENİR
"Konut kredilerinde uzun vadelerde ödenecek olan faiz miktarı da artmış oluyor. 60 ayla 180 ay arasında faiz açısından uçurum bulunuyor. Ödeme imkanı olanların kredi vadesini kısa tutup ne kadar çok ödeyebiliyorsa kendileri açısından avantaj sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.
SAHTE KOMİSYONCULARA DİKKAT EDİN
Emlakçılara ilişkin olarak da işin uzmanı emlakçılarla çalışılması gerektiğini söyleyen Keçici sözlerine şöyle devam etti:
"Emlakçılığa ilişkin olarak sertifikaların alınması gerekiyor. Büyük firmalar dışında sertifika alan emlakçı neredeyse yok denecek kadar az. Kendim Türkiye'de sertifikayı alan ilk emlak uzmanlarından biriyim. Bu konuda denetimlerin olmaması nedeniyle hemen herkes emlakçılık yapabiliyor. Bazı sitelerde güvenlik görevlileri, bina görevlileri komisyon karşılığında ev alım-satımına aracılık ediyor. Böyle işleyen sistemlerde aldatılma ihtimali çok yüksek oluyor. Bunun için sabit işyeri olan ve emlakçılığı meslek edinmiş uzmanlardan danışmanlık alınması önem kazanıyor."