TÜRK TELEKOM 15 TEMMUZ HEDİYESİ

Türk Telekom 15 Temmuz hediyesi olarak bedava internet vermesi muhtemel gözü ile bakılıyor. Farklı bedava internet seçenekleri sunan firma 15 Temmuz gününe özel hediyeler çıkarması'da ihtimal.

Türk Telekom kullanıcıları için yapılan bu kampanya detayları olarak sadece 15 Temmuz gününü kapsamakta ve herhangi bir farklı hatta devretme söz konusu olmamaktadır.

Şu anda net bir bilgi olmasada 15 Temmuz günü için bir hediye bekleniyor.