Emekli maaşı ek ödemeleri ne kadar oldu? Her ay emeklilerin net maaşının yüzde 4-5 oranında yapılan ek ödeme miktarında artış oldu. Bağ-Kur ve SSK ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 5,75 oranında zam yapıldığı duyurulmuştu. Bu zamla birlikte emekli ek ödemeleri de yükselmiş oldu. İşte 2020 Temmuz zammı sonrası emekli maaşı ek ödeme tablosu... Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. Dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin maaşlarına her ay net maaş üzerinden yüzde 4-5 oranında ek ödeme gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlarla birlikte artış gösteren net emekli maaşlarında ek ödemeler de beraberinde yükselme gösteriyor. Merak edilen emekli maaş ek ödemelerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
YENİ ZAM SONRASI EMEKLİ EK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
İşte Temmuz zammı sonrası her ay ödenen emekli maaşı ve ek ödeme tablosu;
- 7.121.72 TL emekli maaş alanlar 302,25 TL ek ödeme alacak.
- 6.527,77 TL emekli maaşı alanlar 276,12 TL ek ödeme alacak.
- 6.018,56 TL emekli maaşı alanlar 254,59 TL ek ödeme alacak.
- 5.509,36 TL emekli maaşı alanlar 233,05 TL ek ödeme alacak.
- 5.000,28 TL emekli maaşı alanlar 211,51 TL ek ödeme alacak.
- 4.505,34 TL emekli maaşı alanlar 190,58 TL ek ödeme alacak.
- 4.024,39 TL emekli maaşı alanlar 170,23 TL ek ödeme alacak.
- 3.515,32 TL emekli maaşı alanlar 148,70 TL ek ödeme alacak.
- 3.006,11 TL emekli maaşı alanlar 127,16 TL ek ödeme alacak.
- 2.505,52 TL emekli maaşı alanlar 105,98 TL ek ödeme alacak.
- 2.013,28 TL emekli maaşı alanlar 85,16 TL ek ödeme alacak.
- 1.578,46 TL emekli maaşı alanlar 66,77 TL ek ödeme alacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.
İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
Emekliye 1.000 TL! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı ikramiyelerini ne zaman alacak?
Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. Dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da yararlanacak. İşte Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...
Kurban Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu, gözler detaylara çevrildi. Ödemeler 17-29 Temmuz'da yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
Ne kadar ödenecek?
Emekliler 1.000'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 aylık alanlar ne yapacak?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
Kesinti yapılabiliyor mu?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
Yeni emekliler de alabilecek mi?
Yaşlılık, ölüm, iş göremezlik aylığı bu ay bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
Başvuru gerekiyor mu?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak?
SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hem yüzde 5.75 zamlı aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini alacak.
Memur emeklilerine ödeme ne zaman?
Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alanlara ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
Memur emeklileri bu tarihte sadece ikramiye mi alacak?
İkramiye ile birlikte Temmuz ayı zam farkı ve Ağustos aylıkları da ödenecek. Memur emeklileri bu ayın başında maaşını zamsız olarak almıştı. Bu da 28-29 Temmuz'da ödenecek. Ayrıca Ağustos aylıklarının ödeme tarihi Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi.
Tutar artacak mı?
İkramiye tutarı yasa kapsamında 1.000 lira olarak belirlendi.