



Memur emeklileri bu tarihte sadece ikramiye mi alacak?

İkramiye ile birlikte Temmuz ayı zam farkı ve Ağustos aylıkları da ödenecek. Memur emeklileri bu ayın başında maaşını zamsız olarak almıştı. Bu da 28-29 Temmuz'da ödenecek. Ayrıca Ağustos aylıklarının ödeme tarihi Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekildi.



Tutar artacak mı?

İkramiye tutarı yasa kapsamında 1.000 lira olarak belirlendi.