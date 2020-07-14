BİM-A101 ve ŞOK marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi istihdam eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor. İşte BİM, A 101 mağazalarında çalışacak personel alım ilanları ve şartları…Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 mağazalarına yeni personel alımları yapılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de