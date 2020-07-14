ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI VE DÜZENLENDİĞİ AYLAR

Öğrencilerin para kazanabilecekleri İŞKUR Sosyal Çalışma Programı genellikle öğrencilerinin okullarının son bulduğu Haziran ayından sonra başlamaktadır. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenmektedir. Ancak bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle henüz başvuru tarihleri ve ne kadar süre ile düzenleneceği açıklanmamıştır. Söz konusu programa başvuru detayları ve tarihleri ise www.iskur.gov.tr adresi üzerinden paylaşılmaktadır. Online kullanıcı girişi yapılarak programa başvurular yapılmaktadır.

PROGRAMA KATILAN ÖĞRENCİLER NE KADAR ÖDEME ALIR?

Üniversite öğrencileri programa katılım sağladıkları her gün için yaklaşık 71 TL ödeme almaktadır. Günlük çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma ve yarım saati de mola süresidir. Haftalık çalışma süresi ise 3 gündür. Böylelikle öğrenci haftada 210 TL gibi bir miktar ödeme almaktadır.

Söz konusu ödemeler ise had edişlere ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim eder. Kurum bu belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır.