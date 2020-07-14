A101-BİM VE ŞOK MARKET İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,

Yoğun çalışabilecek olmak,

Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.

Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek

Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen

Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek olan

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip