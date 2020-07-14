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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 15:18
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    • 14.07.2020 15:19
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    2020 - ve 2700-3000 TL maaşla personel arıyor! BİM-A101 ve ŞOK için kimler başvurabilir? İşte şartlar ve kadrolar

    - ve marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor. İşte BİM, A 101 mağazalarında çalışacak personel alım ilanları ve şartları…Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 mağazalarına yeni personel alımları yapılacak.

    BİM-A101 ve ŞOK 2700-3000 TL maaşla çok sayıda personel alımı yapılacak

    BİM -A101 ve ŞOK marketleri personel alım ilanları yayında. BİM -A101 ve ŞOK Türkiye genelinde binlerce şubesi olan ve yüzbinlerce personeli istihdam eden marketler arasında. BİM -A101 ve ŞOK mağazalarında çalışacak yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Peki hangi pozisyon ve kadrolarda personel alımı yapılacak? Bu alımlar reyon görevlisi, kasiyer, market görevlisi, beden işçisi gibi kadrolarda olacak. Personel alımları Türkiye genelinde olacak.İşteBİM -A101 ve ŞOK'da alışacak personel alım ilanları...

    BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI

    BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.

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    BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    BİM-A101 ve ŞOK market tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:

    Kasa Reyon Personeli

    Bölge Taze Gıda Personeli

    Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli

    Meyve-Sebze Personeli

    Unlu Mamüller Personeli

    Et-Şarküteri Personeli

    Satış Elemanı

    Kasiyer

    Beden işçisi

    Reyon görevlisi,

    Perakende satış temsilcisi,

    Ambar/Depo görevlisi,

    Satış danışmanı

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

    - TC vatandaşı olmak,

    - En az ilkokul mezunu ,

    - Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.

    - Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,

    - Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,

    - Müşterilere karşı güleryüzlü olacak

    - Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

    - Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,

    - Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,

    - Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

    - İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,

    - Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,

    - Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.

    BİM VE A101 BAŞVURU

    Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

    https://www.a101.com.tr/kariyer

    A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

    Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.

    A101-BİM VE ŞOK MARKET İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,
    Yoğun çalışabilecek olmak,
    Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
    Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.
    Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek
    Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
    Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek
    İletişim becerisi yüksek olan
    Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.
    Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
    Haberler Ekonomi 2020 BİM-A101 ve ŞOK 2700-3000 TL maaşla personel arıyor! BİM-A101 ve ŞOK için kimler başvurabilir? İşte şartlar ve kadrolar
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