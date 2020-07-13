Gelir sınırına dikkat! Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Zamla birlikte ödeme ne oldu?

65 yaş aylığı ocak ve temmuz aylarında memur maaş artışına (katsayısına) paralel artıyor. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 5.75 olarak açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı (0.154461) da ortaya çıktı. Buna göre; 671 lira olan aylık, 711 liraya yükseldi.

Hesaba ne zaman geçiyor?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar ayın 5'inde, 1-6 arası olanlar ayın 6'sında, 2-7 arasında olanlar ayın 7'sinde, 3-8 olanlar ayın 8'inde ve 4-9 arası olanlar ayın 9'unda ödeme alıyor. Maaşları zamlı almayana fark ise ay içerisinde ödeniyor.