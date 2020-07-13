Hükümet yaşlı, engelli ve muhtaç kişilere yönelik pozitif uygulamalarla büyük destekler sağlıyor. Bunlardan biri 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 1 Temmuz itibarıyla memur maaş zammıyla birlikte bu aylık 671 liradan 711 liraya çıktı. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara yılın ilk yarısında aylık 806 lira yardım yapıldı. Bu tutar temmuz itibarıyla 852 liraya (üç aylık 2.556 lira) çıktı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım ise 537 liradan 568 liraya yükseldi.
65 yaş aylığı şartları kimler yararlanabilir?
İlk koşul 65 yaşını doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerekiyor.
Başvuru nereye yapılmalı?
Başvuru kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) yapılıyor.
Kaç günde sonuçlanır?
1 ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil.
Emekli olana ödeme var mı?
Hayır, emekliler yararlanamaz. 65 yaş aylığı alabilmek için malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları da var.
Oran en az yüzde 40 ise engelli için ne kadar ödenir?
Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara yılın ilk yarısında aylık 806 lira yardım yapıldı. Bu tutar temmuz itibarıyla 852 liraya (üç aylık 2.556 lira) çıktı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım ise 537 liradan 568 liraya yükseldi. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 537 liradan 568 liraya çıktı. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin, 701 liradan az olması gerekiyor.
Gelir sınırına dikkat! Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?
Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.
Zamla birlikte ödeme ne oldu?
65 yaş aylığı ocak ve temmuz aylarında memur maaş artışına (katsayısına) paralel artıyor. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 5.75 olarak açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısı (0.154461) da ortaya çıktı. Buna göre; 671 lira olan aylık, 711 liraya yükseldi.
Hesaba ne zaman geçiyor?
Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar ayın 5'inde, 1-6 arası olanlar ayın 6'sında, 2-7 arasında olanlar ayın 7'sinde, 3-8 olanlar ayın 8'inde ve 4-9 arası olanlar ayın 9'unda ödeme alıyor. Maaşları zamlı almayana fark ise ay içerisinde ödeniyor.
Adres değişirse ne olur?
Bu durumda maaş kesilir. Ama 1 yıl içerisinde başvuru yapılırsa ve yeni adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirilirse, değerlendirme sonucu aylık alma şartlarının devam etmesi halinde, kesilen aylık tekrar bağlanır.
Sosyal yardımlar da arttı
Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da zamlandı. Harçlık yaşlılarda 247 liradan 261 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 99 liradan 104 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 148 liradan 156 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya çıktı. Kot taşlama işlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan vatandaşlara yapılan yardımlarda da artış oldu. Yardım tutarı, meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasındakilerde 1.226 liraya, yüzde 35-54 arasındakilerde 1.402 liraya, yüzde 55'in üzerinde olanlarda da 1.561 liraya yükseldi.
Muhtaç hastanın bakımını yapana 1.542 lira! Rapor alınmış olmalı
Hasta ve yaşlılığından dolayı rapor alınıp bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, bakım aylığı ödeniyor. Bunun için sağlık kurulu tarafından düzenlenen 'yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu' gerekiyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar' il müdürlüğüne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.
1.402 lirayı aşmamalı
Maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1.402 lirayı aşmaması şart. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli varsa, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa toplam gelir 5'e bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Bayram ikramiyeleri gelir hesabına dahil edilmiyor. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor.
85 liralık artış oldu
Engelli ve yaşlı bakım maaşı bu yılın ocak-haziran döneminde 1.458 lira olarak uygulandı. Temmuz itibarıyla yüzde 5.75'lik zamla birlikte 1.542 liraya yükseldi. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara yatıyor. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2.921 liradan 3.088 liraya çıktı.
KAYNAK: Posta