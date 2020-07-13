



Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince de 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında para alabiliyor.