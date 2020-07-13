Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenmeye başlanacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin heyecanla beklediği gün geldi. Emeklilerin zamlı maaşları ödenmeye başladı. SSK emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Memur emeklilerinin maaş farklarının tüm emeklilere ödenecek ikramiyelerle aynı anda ödenmesi gündemde. Ki tüm ikramiyeler ve emekli aylıklarının öne çekileceği açıklanmıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.
İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri...
SSK EMEKLİLERİ
Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi
9 17 Ocak
7 18 Ocak
5 19 Ocak
3 20 Ocak
1 21 Ocak
8 22 Ocak
6 23 Ocak
4 24 Ocak
2 25 Ocak
0 26 Ocak
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Tahsis no son rakamı Ödeme tarihi
9, 7, 5 25 Ocak
3, 1 26 Ocak
8, 6, 4 27 Ocak
2, 0 28 Ocak
Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
maaşlarını alırlar.
Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.