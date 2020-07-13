Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenmeye başlanacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Tahsis numarasına göre ödeme günleri ne zaman? Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin heyecanla beklediği gün geldi. Emeklilerin zamlı maaşları ödenmeye başladı. SSK emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Memur emeklilerinin maaş farklarının tüm emeklilere ödenecek ikramiyelerle aynı anda ödenmesi gündemde. Ki tüm ikramiyeler ve emekli aylıklarının öne çekileceği açıklanmıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de