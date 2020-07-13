Emekliye intibak yasası çıktı mı? TÜED tarafından emeklilerin intibak yasası için sosyal destek paketi talep edilmişti. Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli için müjdeli haber geldi. SSK ve Bağkur emeklileri intibak düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Uzun zamandır merakla beklenen intibak yasası ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İntibak düzenlemesi yapılırsa ilk olarak 55 TL zam olacak. Bu oran ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkacak. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Peki, SSK Bağkur emekli 355 TL intibak zammı ne oldu? Emekliye intibak yasası çıktı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de