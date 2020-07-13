Emekli maaşlarına intibak ve katkı payı muafiyeti var mı? Emekli intibak artışı kaç TL, kimleri kapsıyor?

ÇALIŞMA BAKANLIĞI EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI ADIMI NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

2020 Yılında Aile ve Çalışma Bakanlığının intibak zammı ile ilgili bir çalışma yapıldı ve komisyondan geçti. TV kanalları tarafından çıkan bu haberlerde bu bakanlığın intibak yasası ile ilgili bir çalışma yapması gündeme gelmesiyle nihayet gerçek oldu. Şu an sadece Bu düzenleme sonrasında maaşların ne kadar olacağı hakkında henüz tam bir bilgi yoktur.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi.

Emeklilik şartları da, ücret sistemi de, zam usulleri de farklı farklı uygulanmaya devam ediyor. Burada da mutlak surette bir norm birliği gerekiyor. Bunun yanında aynı kurumdan emekli olanlar arasında da ücret farklılıkları ortaya çıkıyor.

Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunun düzeltilmesi için 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için bir düzenleme yapılmış ve 355 lirayı bulan artışlar sağlanarak sorun bir nebze olsun çözülmüştü. Ancak hem Bağ-Kur emeklileri hem de 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için mağduriyet devam ediyor.

5 milyon emekli söz konusu düzenlemeden yararlanmış; bunların yaklaşık 3.5 milyonu 100 lira, kalanları da 1 ile 99 lira arasında değişen tutarda seyyanen zam almıştı. Bunun ardından 2016 yılında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tekrar 100 liralık daha seyyanen zam yapıldı.

Böylece maaşı 1.100 liranın altında olanlar 200 lira, diğerleri ise 100 lira seyyanen zam almış oldular. Yıllık artış ise 1.100 liranın altında maaş alanlar için 2.400 lira diğerleri için ise 1.200 lira oldu.