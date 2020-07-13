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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 12:58
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    • 13.07.2020 13:02
    ABONE OL

    , sözleşmeli, sürekli işçi ve alımları başvuru şartları! ilanları...

    Güncel ilanları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda , sözleşmeli, sürekli işçi ve alımları başvuruları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yer alıyor. Peki devlet memur nasıl olunur? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı () tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır. Ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın. İşte ilanları...

    Memur veya sözleşmeli personel olmak isteyenler dikkat! İşte o ilanlar

    DİCLE ÜNİVERSİTESİ

    242 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SİİRT ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MERSİN ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    161 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

    41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MÜHENDİS ALACAK

    AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AKTU TEMİZLİK LTD. ŞTİ. 4 DAİMİ SERVİS ELEMANI ALACAK

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    EGE ÜNİVERSİTESİ

    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

    25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    140 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

    39 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ESTUR EYÜPSULTAN BEL.ORG. A.Ş. 25 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK

    GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    32 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SUNBETON İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KEPEZ (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    60 SÜREKLİ 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI YAYIMLADI

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI YAYIMLADI

    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

    270 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    AMASYA ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTEME İLANI YAYIMLADI

    ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

    120 SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

    BARTIN ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BELDE A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TRABZON ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAK

    KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BURDUR BEL.İŞLETMESİ

    BİMTAŞ A.Ş., 5 SÜREKLİ İŞÇİ (GARSON) ALACAK

    ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALBEL ALTINOVA A.Ş., 9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HOCALAR TAŞ PET VE PET ÜRN. LTD.ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAK

    URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    URİT URLA İNŞ.TUR.LTD. ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI YAYINLANDI

    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYINLANDI

    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYINLANDI

    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

    AFJET AFYON JEOTERMAL ELEK.ÜRT. A.Ş., 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DEĞİRMENAYVALI TAŞIMACILIK SAN TİC LTD. ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZAĞAÇ TAŞ.PET. VE PET.ÜRN. GID. SAN LTD.ŞTİ., 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HOCALAR TAŞ. PET VE PET.ÜRN LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KARAADİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KARADİLLİ PET VE PET.ÜRN GID.HAY. SAN TİC.LTD.ŞTİ.,4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SAR-BEL DANIŞ GID.A.Ş., 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    30 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TOKBEL İNŞ.TEM.ENR.GID.LTD.ŞTİ., 14 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

    AMASYA ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÇARDAK (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    İZELMAN GENEL HİZ.OT OPARK ÖZEL EĞİT.İTFA SAĞ.HİZM.TİC.A.Ş

    14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    42 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    AMASYA ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK

    ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ÇOBANLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇOBANLAR TAŞ. VE TURZ. TEM. İNŞ. TAAH. TARIM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    70 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MANULAŞ 2 ŞOFÖR ALACAK

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

    7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI YAYINLANDI

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

    23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

    41 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    ÇORUM ORTAKÖY KAZI BAŞKANLIĞI 15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?

    Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.

    KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?

    Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.

    Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.

    Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.

    Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.
    Haberler Ekonomi 13 Temmuz KPSS, sözleşmeli, sürekli işçi ve akademik personel alımları başvuru şartları! Devlet Personel Başkanlığı ilanları...
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