TBMM'ye bir kanun teklifi sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi " TBMM'ye sunuldu ve kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. AK Partili Mehmet Sait Kirazoğlu 'nun ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi ile sözleşmeli er ile uzman erbaşlıkta değişiklik yapılması öngörüldü. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılacak sözleşmeli er alımı için başvurular 6 Temmuz'da başladı. MSB'nin yayımladığı ilanda yer alan kadrolarda görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki sözleşmeli er ve uzman erbaş alım şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
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ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER
Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak