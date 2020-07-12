Devletten SGK SSK ve Bağkur'lu olmayana büyük müjde geldi! Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Devletten ayda 673 TL alabilirsiniz. Emekliliği olmayana devlet maaş bağlıyor. Gençliğinde çalışma fırsatı bulamamış olanlar ya da çalışıpta primi ödenmemiş olanlar için devlet maaş imkanı sağlıyor. Şartlar ve detaylar ise şöyle: Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.
ŞARTLARI NELER?
65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi.
DAHA ÇOK KİŞİYE HAK
65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. Yani 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa maaş bağlatıp her ay 637 lira ödeme alabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.
65 yaş aylığının ödeneceği tarih doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor. Buna göre; doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında, 2 ve 7 olanlar ayın 7'sinde, 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda 65 aylıklarını alabilecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşlara 2135 TL maaş desteği!
Emeklilik hakkı olmayan yaşlı ve muhtaç vatandaşlara yönelik sunulan 2135 TL maaş desteği hakkında detaylar sıklıkla araştırılıyor. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında geliştirilen bu projede yaşlı, bakıma muhtaç, T.C vatandaşı olan ve geliri, sigortası olmayan tüm 65 yaş ve üzeri vatandaşlara maaş desteği sağlanıyor. Ancak vatandaşların geneli bu maaştan habersizken, bir kısmı da nereden ve nasıl başvuru yapacağı hakkında fikir sahibi değildir.
65 yaş ve üzeri maaş desteği için başvuruda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlıklara yapabilirsiniz. Başvuruda bulunmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar yanlarına T.C kimlik numaralarının yazılı olduğu nufüs cüzdanlarını alarak Kaymakamlıkta yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma birimine ulaşarak başvurusunu kolayca yapabilir. Eğer kişi kendisi başvuruda bulunacak kadar sağlıklı durumda değil ise, yaşlının vasisi yaşlılık maaşı için başvuru talebinde bulunma hakkına sahiptir.
Nitekim vasi başvurularında, mahkeme kararı ile vasi olunduğuna ilişkin resmi belgenin ibrazı talep edilir. Aksi halde başvuru kabul edilmez. Başvurulardan sonra gerekli araştırmalar yapılıp olumlu olması haline maaş direk bağlanır. Başvuru sonuçları ise, başvuru tarihi itibari ile yaklaşık bir aylık süre zarfında neticelenip bildiriliyor.