Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye ödenecek. İkramiye tutarına yeniden değerleme oranında zam yapılması da gündemde tartışılan konular arasında.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.