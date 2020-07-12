Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. Kadrolara yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri, alım yapılan şehirler ile başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir. En az ilkokul mezunu ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de