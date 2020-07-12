DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI 2020

Enflasyon artışına bağlı olarak 6 ayda bir artan dul ve yetim aylıklarına bu yılın ikinci altı aylık enflasyon oranına göre, yani yüzde 5,75 oranında zam yapıldı. Açıklanan enflasyon oranına göre, en düşük dul ve yetim aylığı tutarı 390 TL, en yüksek dul ve yetim aylığının bağlanan maaşa göre 4 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

2020 YILINDA NE KADARDI?

2020 yılı başında, toplam TÜFE 6.5 oranında geldi ve dul ile yetim maaşlarına yüzde 6.5 oranında zam yapılmıştı. Bu zammın ardından en düşük dul ile yetim aylıkları şu şekilde olmuştu:

- Dul aylığı 587 TL,

- Yetim aylığı ise 293 TL.