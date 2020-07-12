BİM 14 ve 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. Gelecek hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 14 ve 17 Temmuz 2020 tarihlerinden itibaren BİM market raflarında Gökkuşağı Ledli Aydınlatma, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Neutrogena Yüz Temizleme Jeli, Osram Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Naturalove Flamingolu Plaj Çantası, Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon, Fakir Atria Elektrik Süpürgesi, Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, ABS Valiz Çeşitleri, Fakir Çay Makinesi, 26 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet, Fakir Vienta Blender Seti gibi onlarca ürü yerini alacak. İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi...
BİM 14 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU
Uzaktan Kumandalı Led Ampul
• 9 W
• Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri
BİM 14 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Valor by Loris Kadın / Erkek Edt Parfüm 75 ml 24,90 TL
Cecile Aydınlatucı ve Kontür Paleti 18,90 TL
Cecile Far Paleti 18,90 TL
Cecile Likit Ruj 9,95 TL
Epi Tüy Dökücü Krem 100 ml 6,95 TL
Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 13,90 TL
Unicorn Dudak Parlatıcısı 5,95 TL
Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 14,90 TL
Neutrogena Günlük Peeling Jel 150 ml 14,90 TL
Neutrogena Yağsız Nemlendirici 50 ml 14,90 TL
Remove Squeeze Wax Ağda 100 ml 11,90 TL
Boya Hazırlık Seti 4,95 TL
Halo Epi 5 Go Bayan Tıraş Bıçağı 9,95 TL
Hawai Havlu Klipsi 2'li 14,95 TL
Lionesse Saç Fırçası 7,95 TL
Golden Rose Makyaj Seti 13,90 TL
Garnier Micellar Makyaj Temizleme Suyu 100 ml 8,95 TL
Naturalove Flamingo Tarak 8,95 TL
Naturalove Valiz Etiketi 5,95 TL
Naturalove Seyahat Seti 7,95 TL
Naturalove Flamingolu Plaj Çantası 29,90 TL
Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu 100x180 cm 29,90 TL
Naturalove Lens Kutusu 7,95 TL
Naturalove Plaj Hasırı 160c75 cm 18,90 TL
Prize Vücut Parfümü 160 ml 7,95 TL
Balon Evi Balon Çeşitleri 1,95 TL
Makyaj Çantası 14,90 TL
Nascita Tırnak Bakım Seti 3'lü 8,95 TL
Ağaç Takı Standı 9,95 TL
Oral-B Diş Fırçası 8,95 TL
Banat Çocuk Diş Fırçası 4,95 TL
Lionesse Aynalı Tarak 8,95 TL
Lionesse Tangle Saç Fırçası 9,95 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,95 TL
Sleepy Jeans Çocuk Külot Bez 24,90 TL
Gökkuşağı Yastık 24,90 TL
Gökkuşağı Ledli Aydınlatma 24,90 TL
Osram Uzaktan Kumandalı Led Ampul 44,90 TL
Johnson's Baby Bebek Şampuanı 500 ml 9,95 TL
Uni Baby Islak Havlu 3x52 Adet 12,90 TL
Johnson's Baby Bebek Yağı 200 ml 8,95 TL
Desitin Pişik Kremi 100 ml 24,90 TL
Johnson's Baby Bebek Kolay Tarama Spreyi 200 ml 14,90 TL
Joy Star Köpük Sabun 300 ml 4,95 TL
BİM 17 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon 849 TL
Fakir Atria Elektrik Süpürgesi 549 TL
Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199 TL
Davul Fırın 149 TL
Fakir Vienta Blender Seti 249 TL
Cam Işıklı Kettle 99,90 TL
Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 89,90 TL
Fakir Çay Makinesi 199 TL
RAKLE Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı 6'lı 59,90 TL
RAKLE YAldızlı Kahve Yanı Bardağı 6'lı 39,90 TL
Pasta ve Salata Servis Seti 29,90 TL
Katlı Kurabiyelik 22,90 TL
Çift Cidarlı Bardak 350 ml 19,90 TL
Çelik Termos 59,90 TL
Mini El Fanı 19,90 TL
Desenli Bardak 4'lü 5,95 TL
26 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet 399 TL
7 Renkli Saklama Kabı 17,90 TL
Mısır Kovası 2 Litre 2,50 TL
ABS Büyük Boy Valiz 109 TL
ABS Orta Boy Valiz 99 TL
ABS Küçük Boy Valiz 85 TL
Kadın-Erkek Kol Saati 29,90 TL
Plaj Çantası 6,95 TL
Kadın Viscon Pantolon 24,90 TL
Termo Piknik Çantası 17,90 TL
Babet Ayakkabı 24,90 TL
Figürlü Taşlı Anahtarlık 14,95 TL
Kadın Kısa Kollu Elbise 16,90 TL
Gezer Erkek-Kadın Terlik 8,95 TL
Erkek Deri Kemer 24,90 TL
Kız Çocuk İp Askılı Şortlu Takım 14,90 TL
Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 14,90 TL