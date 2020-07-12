BİM 14 ve 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğu ürünleriyle gelecek hafta raflarda yerini alacak olan ürünler ve fiyat listesi duyuruldu. Gelecek hafta raflarda indirimle satılacak ürünleri merak edenler BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 14 ve 17 Temmuz 2020 tarihlerinden itibaren BİM market raflarında Gökkuşağı Ledli Aydınlatma, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Neutrogena Yüz Temizleme Jeli, Osram Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Naturalove Flamingolu Plaj Çantası, Dijitsu 32" HD Uydu Alıcılı Televizyon, Fakir Atria Elektrik Süpürgesi, Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, ABS Valiz Çeşitleri, Fakir Çay Makinesi, 26 Jant 21 Vites Amortisörlü Bisiklet, Fakir Vienta Blender Seti gibi onlarca ürü yerini alacak. İşte haftanın BİM aktüel ürünler listesi...