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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 09:27
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    • 13.07.2020 09:27
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    Belediyelere 3.750-4.000 TL maaşla ı başvuru şartları nedir? İkamet şartı yok şartı var!

    Belediyeler bünyesine, farklı kadrolarda etmek üzere memur alımı yapılacağına yer verildi. İkamet şartının aranmadığı memur alımında başvuru bilgileri haberimizde. olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin 'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Belediyelere 3.750-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı

    Belediyelere 3.750-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    12 TEMMUZ GÜNCEL BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

    KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BELDE A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAK

    KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TEPEBAŞI TURİZM SAĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ALBEL ALTINOVA A.Ş., 9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HOCALAR TAŞ PET VE PET ÜRN. LTD.ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KOZAN İMAR TİC. SAN. PER.LTD. ŞTİ. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAK

    URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    URİT URLA İNŞ.TUR.LTD. ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ESTUR EYÜPSULTAN BEL.ORG. A.Ş. 25 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK


    GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    32 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AYDIN DİBEL PER. HİZM. TUR. A.Ş.,4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SUNBETON İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SPOR YÖNETİCİSİ ALACAK

    KEPEZ (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    60 SÜREKLİ 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DEĞİRMENAYVALI TAŞIMACILIK SAN TİC LTD. ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZAĞAÇ TAŞ.PET. VE PET.ÜRN. GID. SAN LTD.ŞTİ., 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HOCALAR TAŞ. PET VE PET.ÜRN LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KARAADİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    KARADİLLİ PET VE PET.ÜRN GID.HAY. SAN TİC.LTD.ŞTİ.,4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SAR-BEL DANIŞ GID.A.Ş., 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ANTALYA FALEZ-ÇEVRE-YÖN. TİC. A.Ş 2 MİMAR ALACAK

    TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    30 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TOKBEL İNŞ.TEM.ENR.GID.LTD.ŞTİ., 14 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    DEMRE(KALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK


    ÇOBANLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇOBANLAR TAŞ. VE TURZ. TEM. İNŞ. TAAH. TARIM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MANULAŞ 2 ŞOFÖR ALACAK


    AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    42 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    OSMANCIK (ÇORUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ÇARDAK (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK


    URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,


    Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

    5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
    Haberler Ekonomi Belediyelere 3.750-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İkamet şartı yok KPSS şartı var!
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