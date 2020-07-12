Belediyelere 3.750-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
12 TEMMUZ GÜNCEL BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELDE A.Ş. 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 KEPÇE OPERATÖRÜ ALACAK
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEPEBAŞI TURİZM SAĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ALTINOVA (YALOVA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALBEL ALTINOVA A.Ş., 9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HOCALAR TAŞ PET VE PET ÜRN. LTD.ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOZAN İMAR TİC. SAN. PER.LTD. ŞTİ. 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE KENSEL HİZ. MÜH. A.Ş. 2 SÜREKLİ İŞÇİ (İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSİ) ALACAK
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
URİT URLA İNŞ.TUR.LTD. ŞTİ., 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ESTUR EYÜPSULTAN BEL.ORG. A.Ş. 25 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK
GÜROYMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
32 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN DİBEL PER. HİZM. TUR. A.Ş.,4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SUNBETON İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SPOR YÖNETİCİSİ ALACAK
KEPEZ (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
60 SÜREKLİ 25 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEĞİRMENAYVALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DEĞİRMENAYVALI TAŞIMACILIK SAN TİC LTD. ŞTİ.,1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZAĞAÇ TAŞ.PET. VE PET.ÜRN. GID. SAN LTD.ŞTİ., 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
HOCALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HOCALAR TAŞ. PET VE PET.ÜRN LTD.ŞTİ., 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARAADİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARADİLLİ PET VE PET.ÜRN GID.HAY. SAN TİC.LTD.ŞTİ.,4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SAR-BEL DANIŞ GID.A.Ş., 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA FALEZ-ÇEVRE-YÖN. TİC. A.Ş 2 MİMAR ALACAK
TONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
30 ZABITA MEMURU ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TOKBEL İNŞ.TEM.ENR.GID.LTD.ŞTİ., 14 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
DEMRE(KALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
ÇOBANLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇOBANLAR TAŞ. VE TURZ. TEM. İNŞ. TAAH. TARIM 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MANULAŞ 2 ŞOFÖR ALACAK
AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
42 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
OSMANCIK (ÇORUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇARDAK (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."