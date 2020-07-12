Altın fiyatları için kritik gelişme! Günün uzman altın yorumları! Analistler gram altın ve ons altın tahminini....

22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı, düğünlerin başlamasıyla birlikte yüz binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü. Peki, gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|399,80
|400,00
|398,80
|399,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.635,00
|2.656,00
|2.629,00
|2.650,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|364,60
|368,60
|364,00
|368,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.575,00
|2.595,00
|2.569,00
|2.589,00
|Yarım Ziynet
|1.287,00
|1.297,00
|1.285,00
|1.295,00
|Çeyrek Ziynet
|644,00
|649,00
|642,00
|647,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 399,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.
Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ONS ALTIN DEĞERLİ KALMAYA DEVAM EDECEK
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altında son dönemde yükseliş eğilimi oldukça kuvvetli. Bu yükselişte son yazımda da belirttiğim gibi dolar kuru hiçbir rol oynamazken, ons altındaki yukarı yönde eğilim destekleyici oluyor.
Uzun zamandır ifade ettim gibi, küresel faizlerin düşük olması, ekonomi ve istihdamı desteklemek için uygulanan genişleyici politikalar ons altını destekliyor. Çünkü merkez bankaları enflasyon gelişmelerini çok arka planlara attı. Bir süre daha enflasyon konusu ön plana gelmeyecek gibi. Gelmediği her durumda da ons altın değerli kalmaya devam edecektir.
Dolar kuru haziran ayı ortasından bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel bazda oynaklık yüksek olmasına rağmen dolar kuru hareket etmiyor. Kur için bu aşamada önemli bir beklentim olmasa da orta-uzun vadede yukarı yönde eğilimin devamını bekliyorum.
Teknik olarak baktığımızda, ons altında yukarı yönde kanal hareketinden bahsedebiliriz. Bu kanalın dip noktası 1783 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır. Fakat son dönemde çok kuvvetli alımların geldiğini düşünürsek kısa vadeli kar satışlarına da dikkatli olmak gerekecektir. 1820 dolar altında düzeltme görebiliriz.
Gram altında 395-400 TL hedef bölgemiz vardı. Bu bölgeye ulaşıldı. Kısa süreli geri çekilmeler görebiliriz. Bunlar düzeltme hareketi olarak kalabilir. Bu aşamada ana yön konusunda bir değişiklik beklentim bulunmuyor. Olası düşüşlerde 393 ve 385 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
ONS ALTINDA 1833 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü
Altın dün 1815 doları da test ederek son dokuz yılın en yüksek değerine ulaştı ve tarihi zirve olan 1921 dolar seviyesine görece daha da yaklaştı. İki sene önce 1175 dolar tabanından başlayan rallide toplam primi dolar bazında yüzde 55'e ulaştı.
1833 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan altın, gerek salgının ABD başta bazı ülkelerde tempo kazanmasından gerek ise doların dünya genelinde değer kaybetmesinden güç buluyor.
Pahalı olması dikkate alınması gereken bir dezavantaj ve halen ABD tahvil faizlerinde olası bir yukarı yönlü trendin başlaması altın adına en önemli risk olmaya devam ediyor.
BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,81 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,79, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,62 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 112.829,40, en yüksek 120.203,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,81 azalarak 114.808,56 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı. Geçen hafta 635,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8670 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,62 artışla 7,7680 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26 değer kazınırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu.
ALTININ ONSU 1.801,79 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.801,79 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 399 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8466 lira, satışta 6,8741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8482 lira, satışta 6,8757 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,08'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1318, sterlin/dolar paritesi 1,2657, dolar/yen paritesi de 106,75 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,04 artışla 42,93 dolardan işlem görüyor.
ALTIN YENİDEN 1,800 DOLARI AŞTI
Dokuz yılın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra, gelen kar satışlarıyla 1,800 doların altına inen altın fiyatları, artan güvenli liman talebiyle yeniden yükselerek 1,800 doların üzerine döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 42.40 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.45 artışla 39.96 dolar,
- altın yüzde 0.19 artışla 1,806.30 dolar,
- gümüş yüzde 0.01 artışla 18.67 dolar,
- bakır yüzde 0.98 artışla 6,297.00 dolar,
- platin yüzde 0.56 artışla 843.94 dolar,
- paladyum yüzde 0.97 artışla 1,966.71 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,611 liraya yükseldi.