HARÇLIK AVANS

Ziraat Bankası 'nın ise harçlık avans hesaplarını kapattığı iddia ediliyor. Konu ile ilgili Ziraat Bankası 'na yapılan "Bakiyemde 300 küsur harçlık avans hakkım vardı ancak şu an ne onu görüntüleyebiliyorum ne de bursum yatmamış. Üstelik 140 TL harçlık avans tahsilatı yapılmış? Hem bursum yatmıyor hem harçlık avans tahsilatı oluyor hem de harçlık avans bakiyemi bile görüntüleyemiyorum." şikayetine banka şu şekilde cevap verdi:

"Müşterimizin şikayeti değerlendirmeye alınmak üzere Bankamız ilgili birimine iletilmiştir. Şikayetin çözümü için gerekli işlemler yapılarak müşterimize konu hakkında bilgi verilecektir. Değerli müşterimiz; Bankamız ürün ve hizmetleri ile ilgili şikayet ve önerilerinizi www.ziraatbank.com.tr web sitemizden iletebilirsiniz."