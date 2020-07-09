İş arayan vatandaşlara sevindiren haber İŞKUR'dan geldi. İŞKUR yapmış olduğu alımlarda Büro Memuru alınacağını duyurdu. Özel ve kamu pek çok sektörün eleman ihtiyacını karşılayan İŞKUR, şimdi de büro memuru alınacağını açıkladı. Peki, büro memuru şartlar neler? Hangi illerde büro memuru alımı mevcut? Büro personeli ne iş yapar ve ne kadar maaş alır sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bu alanda hizmet vermek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de