

Peşinatsız Ev Kredisi Veren Bankalar Tarafından %20 İhtiyaç Kredisi Yöntemi

Tüm bankaların hesaplamaları ancak ve ancak %80 oranında peşinata kadardır. Akbank, İş bankası, TEB, Finansbank, Denizbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası parası olmayan kişilere evin değerinin yüzde seksenine peşinatsız kredi verebilirler. Bazı banka şubeleri hazırlamış oldukları kredi paketleri ile müşterilerine ayrıca bir ihtiyaç kredisi imkanı sunarlar ve bu ihtiyaç kredisini evin %20 oranında peşinatına sayarak, müşterilerine peşinatsız konut kredisi verirler.

Farz edelim satın alacağınız evin değeri 200.000 TL. Eksper firması da evin değer hesaplaması sonucunda fiyatını 200 bin lira olarak belirledi. Bu durumda 200.000/ %80 hesaplaması sonucunda 160 bin lira konut kredisi çekebilirsiniz. İhtiyacınız olan 40 bin lira için ise bireysel ihtiyaç ve tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti bankası, Akbank, İş Bankası, HSBC, TEB, Vakıfbank, Ziraat, Finansbank, Denizbank peşinatı olmayanlara ev almak için ihtiyaç kredisi vermektedirler.