Ev almak için peşin parası olmayanlara bazı bankalar peşinatsız konut kredisi vermektedir. Bu bankalara başvurmak isteyenlerin uygulamaları gereken bir kaç özel teknik bulunmaktadır. Bankalardan kredi alacak vatandaşlar, ev kredisi başvurusu yaptıklarında kredinin en fazla %80 oranında çekebilirler. Bu oran evin eksper değerinin ( 80) yüzde seksenidir. Diğer anlamda eksperin yüz bin lira değer biçtiği bir ev için en fazla seksen bin lira konut kredisi çekilebilir. Vatandaş geriye kalan 20 bin lirayı ev sahibine ödemediği durumda evi satın alamaz. Ev sahibi olabilmeniz için bankaların size tamamını yani yüzde yüzünü ödemesi gerekir. Bankanın evin tamamını ödemesi için 2 farklı yöntem bulunmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PEŞİNATSIZ KONUT ALMA YÖNTEMLERİ
Peşinatsız ev alma yöntemi 1; Eksper değerini yüksek gösterme,
Parası olmayanlara ihtiyaç kredisi yöntemi 2; %20 oranında ihtiyaç kredisi verme,
Peşinatsız konut kredisi çekme yöntemi 3; Başka bir gayrimenkulü ipotek altına almadır.
Eğer ihtiyaç kredisi çekebilecek durumda değilseniz, taşınır veya taşınmaz malınızı teminat gösterebilirsiniz.
Peşinatsız Ev Kredisi Veren Bankalar Tarafından %20 İhtiyaç Kredisi Yöntemi
Tüm bankaların hesaplamaları ancak ve ancak %80 oranında peşinata kadardır. Akbank, İş bankası, TEB, Finansbank, Denizbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası parası olmayan kişilere evin değerinin yüzde seksenine peşinatsız kredi verebilirler. Bazı banka şubeleri hazırlamış oldukları kredi paketleri ile müşterilerine ayrıca bir ihtiyaç kredisi imkanı sunarlar ve bu ihtiyaç kredisini evin %20 oranında peşinatına sayarak, müşterilerine peşinatsız konut kredisi verirler.
Farz edelim satın alacağınız evin değeri 200.000 TL. Eksper firması da evin değer hesaplaması sonucunda fiyatını 200 bin lira olarak belirledi. Bu durumda 200.000/ %80 hesaplaması sonucunda 160 bin lira konut kredisi çekebilirsiniz. İhtiyacınız olan 40 bin lira için ise bireysel ihtiyaç ve tüketici kredisi kullanabilirsiniz.
Garanti bankası, Akbank, İş Bankası, HSBC, TEB, Vakıfbank, Ziraat, Finansbank, Denizbank peşinatı olmayanlara ev almak için ihtiyaç kredisi vermektedirler.
Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?
Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.
Kredili konut satışında rekor artış!
Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecinin başlaması ve konut kredisi faizlerinin düşmesi, emlak piyasasını rekor düzeyde hareketlendirdi. Türkiye'de, 1-27 Haziran tarihleri arasında toplam 93 bin 704 kredili konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde, kredili konut satışının 6 bin 658 olduğu Türkiye'de, artışın 14 kata ulaştığı gözlendi.
Bankaların başlattığı konut kredisi kampanyaları, korona virüs salgını nedeniyle durgunluk yaşanan gayrimenkul sektörünü canlandırdı. 12 ay ertelemeli ve 15 yıla kadar vadeli kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hayallerindeki eve ulaşmak için harekete geçti. Oturmak ya da yatırım için en uygun evi almanın peşine düşen vatandaşlar, emlak sektörüne son yılların en yoğun dönemini yaşattı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Konut kredilerinde faizin düşmesi, piyasaya can suyu oldu. Hareketlilik, önümüzdeki aylarda da devam edecek" dedi.
İZMİR'İN DEĞERİ ARTIYOR
Türkiye'deki konut satışlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Emlak piyasası, yeni bir rekora koşuyor. Türkiye'de, 1-27 Haziran 2020 tarihleri arasında kredili konut satışı 93 bin 704 oldu. Arsa ve iş yeri satışı ile birlikte rakam 284 bin 487'ye ulaştı. Geçen yılın haziran ayında 6 bin 658 kredili konut satışının olduğunu düşünürsek, vatandaşın ne derece ilgi gösterdiğini de anlamış oluruz. Yaklaşık 15 kat artış, azımsanacak bir rakam değil. Yaz boyunca da hareketlilik devam edecek gibi duruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, konut satışında başta olan illerimiz. İzmir'de, 1-27 Haziran arasındaki kredili konut satışı 6 bin 220. İzmir, bu sayıyla İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada. İzmir, zaten uzun süredir ilgiyi üzerinde toplayan bir şehir. Yaşam kalitesi ve uygun ikliminin yanı sıra pandemi sürecinde genel olarak vakaların az seyretmesi de İzmir'e olan ilgiyi artırdı. İzmir, değerini her geçen gün artıran ve Avrupa'nın birçok şehriyle rekabet etme gücü olan bir şehir" diye konuştu.
MÜSTAKİLDE GERÇEKÇİ FİYATLAR
Pandemi sürecinde müstakil ev fiyatlarında artış olduğunu ancak fiyatların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirten Önder, "Pandemi sürecinde, internetten müstakil ev aramaları yüzde 252 artmıştı. Fiyatlar da Türkiye genelinde yüzde 25, İzmir'de yüzde 15 yükseldi. Kiralar da bu doğrultuda tavan yaptı. Müstakil eve olan rağbet azalmış değil. Ancak normalleşme süreciyle birlikte, müstakil ev fiyatlarının gerçekçi seviyelere gelmeye başladığını görüyoruz. İnsanlar, 'Kısa süre içinde böyle fırsat gelmez' düşüncesiyle hareket ederek ev almak için çaba gösteriyor. Bu süreçte, nitelikli projeler hayata geçiren ve piyasadaki beklentiyi doğru okuyan firmalar kazançlı olacak. Geçtiğimiz yıllarda yabancı bir şirket, 'Türkiye'nin hayal haritası'na yönelik araştırma yapmıştı. Türklerin en büyük hayallerinden birinin ev sahibi olmak olduğu, araştırmada ortaya çıkmıştı. Faiz oranlarındaki düşüş, bir anlamda hayalleri de gerçek yaptı" ifadelerini kullandı.