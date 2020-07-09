Altın fiyatları 1,800 doların üzerini görürken, altın destekli borsa fonlarına (ETF) yıl başından bu yana girişler 2009'daki rekor seviyeyi aştı. Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Dün 400 lirayı gören ve rekorunu yenileyen gram altında 9 Temmuz 2020 anlık ve güncel alış fiyatı 399,50, satış fiyatı ise 399,69 lira seviyesinde yer alıyor. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 674 milyon 941 bin 66,66 lira, işlem miktarı ise 4.243,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 685 bin 603,96 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 398 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 398 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 393 bin lira, en yüksek 398 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 674 milyon 941 bin 66,66 lira, işlem miktarı ise 4.243,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 699 milyon 685 bin 603,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.811,54 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.811,54 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 398 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8475 lira, satışta 6,8750 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8471 lira, satışta 6,8745 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,72'den, bileşik getirisi de yüzde 9,96'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1327, sterlin/dolar paritesi 1,2588, dolar/yen paritesi de 107,48 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,24 artışla 43,06 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
Gram altın 400 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi.
Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.
Altının onsu 1.812 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bugün üstüste rekorlar kırarak 400 lirayı gördü.
ALTIN 1,810 DOLARI DA AŞTI
Altın fiyatları, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşarken, stok artışıyla düşen petrol fiyatları da, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) 2021 yılına ilişkin öngörüleriyle yeniden 43 doların üzerine döndü.
Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.
EIA'nın bugün açıklanan aylık "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raporunda, ABD'de akaryakıt tüketiminin 2020 genelinde günde ortalama 2.1 milyon varil düşeceği, ancak 2021 yılında bu daralmanın 0.5 milyon varilde kalacağı belirtildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.33 artışla 43.15 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 40.79 dolar,
- altın yüzde 1.03 artışla 1,813.60 dolar,
- gümüş yüzde 2.37 artışla 18.70 dolar,
- bakır yüzde 0.86 artışla 6,193.00 dolar,
- platin yüzde 1.43 artışla 851.93 dolar,
- paladyum yüzde 0.71 artışla 1,943.26 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,612 liraya yükseldi.
Günün uzman altın yorumları ve tahminleri
Yatırımcılar, koronavirüs pandemisinin tüm dünyada ekonomileri neredeyse durma noktasına getirmesinin etkisi ile güvenli liman niteliğindeki altına yöneldiler. Bunun sonucu, merkez bankaların ve hükümetlerin yüklü tutarlardaki teşviklerinin de desteği ile, altın destekli ETF'lere kesintisiz girişler görüldü. ABD'de eyaletler Salı günü koronavirüs vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısında rekor seviyeler açıkladı ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yeniden yayılmaya başlamasının ABD ekonomisinin toparlanma hızı için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.
HSBC Securities (USA) Inc. baş değerli metaller analisti James Steel, hazırladığı notta, "Kovid-19'a yoğun bir yatırımcı tepkisi ETF varlıklarının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu ve bu durum mücevher talebindeki düşüşün etkilerini giderdi ve geri dönüşüm işlemlerindeki artışları absorbe etti," dedi ve yatırımcıların artan risklere ve düşük faizlere tepki vermesi ile birlikte bu fonlara girişlerin devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.
Altın destekli ETF'lerdeki altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Salı günü itibarıyla 3,234.6 tona çıktı. Varlıklar 2020 yılında şimdiye dek 655.6 ton arttı ve bu artış, 2009'da gerçekleşen önceki tüm yıl için rekor artışın da üzerine çıktı. Varlıklar bu yılın her ayında artış gösterdi.
Spot altın fiyatları Kasım 2011'den bu yana ilk kez 1,800 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra Londra saati ile 09:36'da yüzde 0.2 yukarıda ons başına 1,798.55 dolar seviyesindeydi. Diğer değerli metallerden, spot gümüş ve platin yukarı yönde hareket ederken, paladyum fazla değişmedi.
Altın fiyatları ve borsa fonlarındaki varlıkların büyük ölçüde kazançlarını sürdürmesi bekleniyor. Goldman Sachs Group Inc. metalin önümüzdeki 12 aylık dönemde 2,000 doları aşarak rekor kırmasını beklerken, JPMorgan Chase & Co., yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu.
Julius Baer Group Ltd.'de Next Generation Research'ün başkanı Carsten Menke, "Kısa vadeli fiyat riskleri, virüs kontrol altına alınmadığı sürece yukarı eğilimli kalacak" dedi.
HSBC'den Steel, "Kovid-19'a tepki niteliğindeki daha önce benzeri görülmemiş parasal ve mali teşvikler altın için iki yukarı yönlü faktöre neden oldu: likidite ve borç," dedi ve "Düşük faizler, bilanço genişlemesi dahil parasal genişleme ve küresel bazda yüklü mali harcamalar görülebilir bir gelecek için altının rallisini güçlendirecek ve sürmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Fed'den daha fazla destek yolda olabilir. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, politika yapıcıların, eğer ekonomi daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsa, muhtemelen ilave sözlü yönlendirme ve varlık alımlarına yönelebileceğini söyledi. Fed'in 2 numarası, CNN International'a yaptığı değerlendirmede, "Yapabileceğimiz daha fazla şey var" dedi.
Bu yılın ilk yarısında altın fiyatlarının rekor seviyeye yükseleceği tahmininde bulunan Australia & Mew Zealand Banking Group Ltd., altın piyasasının, düşük faizler, bol likidite ve zayıf dolar dahil, "neredeyse kusursuz koşullara" sahip olduğunu belirtti.