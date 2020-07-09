Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kamu bankaları tarafından Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan süreç, emlak sektörünü hareketlendirdi. 1-27 Haziran tarihleri arasında 93 bin 704 konut satılırken, bu rakamla geçtiğimiz yılın aynı dönemi 14'e katlandı. İşte en uygun faizli kredi veren bankalar ve faize göre kredi hesaplama.... son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İşte en uygun konut kredisi faizi veren bankalar
Alternatif Bank
Yüzde 0.95 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1400 lira
QNB Finansbank
Yüzde 0.99 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1427 lira
Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci el konuta yüzde 0.74 faiz oranı
İstenirse 12 ay geri ödeme yapılmıyor.
180 aya varan vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme yüzde 0.64 faizle 1196 lira, yüzde 0.74 faizle 1260 lira
Türkiye Finans
Yüzde 0.79 finansman oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1292 lira
İş Bankası
Yüzde 0.87 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1345 lira
Yapı Kredi
Yüzde 0.89 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira
ING Bank
Yüzde 0.89 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira
Akbank
Yüzde 0.89 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira
ICBC Bank Turkey
Yüzde 0.92 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1379 lira
Garanti BBVA
Yüzde 0.93 faiz oranı
120 ay vade seçeneği
Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1386 lira
KONUT KREDİSİ NEDİR?
Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI
Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.
Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.
HANGİ EVLER KONUT KREDİSİNE UYGUNDUR?
Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.
Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.
Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.
HANGİ DURUMLARDA KONUT KREDİSİ KULLANILAMAZ
Konut kredisi çekebilmek için alınacak konutun niteliğinin mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Arsa, dükkan, depo vb. niteliklere sahip tapulara konut kredisi verilmemektedir.
Alınacağınız konut kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmadıysa konut kredisi çekemezsiniz. Kat mülkiyetine sahip olması bu sebeple önemlidir. Öte yandan konutun kat irtifakı var ise de Yapı Kullanma İzin Belgesi sahip olması gereklidir.
Akrabanızdan konut almak istiyorsanız, konut kredi çekemezsiniz. Bunun nedeni yapılan satışın finansman olarak görülmesidir. Bankalar çözüm olarak Bireysel Finansman Kredisi sunmaktadır.
Konutun değerlendirilmesi için gönderilen gayrimenkul değerlendirme uzmanı evin tamamlanıp tamamlanmadığına da bakacaktır. Raporda konutun tamamlanmış olarak gösterilmesi konut kredisi kullanımı için önemlidir. Alınacak konut en az %80 tamamlanmış olması gereklidir. Tamamlanma deyimi çatı, dış kaplama, kapı ve pencerelerinin takılmış olması olarak ifade edilebilir.