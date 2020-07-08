Temmuz Toplum Yararına programı kapsamında ilk ilanlar açıklandı. Buna göre adayların 16 il genelinde İl Kültür ve Turizm müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 278 personel alımı yapılacak. Başvuru şartları nedir? Nasıl başvuru yapılır? Peki, İŞKUR TYP nedir, TYP katılım şartları nelerdir? İŞKUR TYP ilanları ne zaman gelecek? İşte, İŞKUR TYP iş ilanları hakkında merak edilen bazı bilgiler... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İŞKUR TYP 2020 güncel personel alım ilanları takvim.com.tr'de
İŞKUR TYP ALIM YAPILACAK İLLER;
Yakutiye, Sinop merkez, Melikgazi, Yenişehir, Edirne merkez, Bitlis merkez, Çanakkale merkez, Antakya, Van merkez, Seyhan, Kilis merkez, Isparta merkez, Demre, Manavgat, Alanya, Alanya illerinde gerçekleşecektir.
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BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Adayların İŞKUR TYP alım başvurularını yapabilmeleri için en az yaş altında 18 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Örgün bir öğretime devam etmiyor olmaları istenmektedir. Emekli ya da malül aylığı almıyor olmaları gerekli olan diğer şartlar altında sıralanmıştır. iŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları başvuruda gerekli olan diğer adımlardan bir tanesidir. Ayrıca adayların toplum yararına personeli kapsamında istihdam edilmekte iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkartılmış olmaları, devamsızlık gibi nedenlerle görevden almamış olmaları gerekmektedir. Adayların başvuru yapmak istedikleri il genelindeki ilçelerde ikamet etmeleri istenilmektedir.
Toplum Yararına Programlar Uygulamasına Kimler Başvurabilir?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması, internet başvurusu ile katılım sağlanabilecek bir uygulamadır. İskur.gov.tr internet sitesine üye olduktan sonra, üyelik sözleşmesini onaylamalı ve İŞKUR üyeliği tamamlanmalıdır. Daha sonra ise site üzerinden aday çalışmak istediği tarih aralığını, çalışmak istediği il ve ilçeyi, yukarıda belirtilen çalışma alanlarından dilediğini seçerek ön başvurusunu tamamlayabilir. Bu uygulamaya;
İŞKUR'a bağlı işsizler
18 yaşını tamamlamış olanlar
Emekli ve ya malul maaşı almayanlar
Açık öğretim ve Açık lise dışında öğrenci olmayan herkes başvurabilmektedir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra İŞKUR İl Müdürlükleri kura, liste ya da hem kura hem liste yöntemleri ile işe başlayacak kişileri belirlemektedirler. Başvuruların dolmaması durumunda ikinci bir başvuru listesi daha açılarak kadınlara, eski hükümlülere, engellilere ve 35 yaş üstü bireylerin başvurusuna açık hale gelecektir. 2017 yılında yayınlanan kararname ile aynı adreste ikamet eden aileden sadece 1 kişi Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvurabilmektedir.
Bu uygulamadan, İŞKUR'un yönlendirdiği iş başvurularına 3 defa mazeretsiz olarak katılmayanlar, önceki süreçlerde İŞKUR bünyesinde çalışan bireyler 6 ay geçmeden Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvuru yapamazlar.
Toplum Yararına Programlar Uygulamasında Ne Kadar Maaş Alınmaktadır?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması katılımcıya asgari ücret üzerinden ödeme yapmaktadır. Bunun yanında çalışan Asgari Geçim İndirimi, çocuk yardımı gibi bütün sosyal haklarından faydalanabilmektedir. Asgari ücret dışında katılımcı Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi yapılarak hem emeklilik primi doldurmakta hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Katılımcıların programa devam zorunluluğu bulunmaktadır fakat İŞKUR ve ya taşeron firmaya bilgi verilmesi ve onay alınması durumunda 14 güne kadar ücretsiz izin verilebilmektedir.
Bunun yanında İŞKUR ile ortak iş yürüten taşeron firmalar belli yükümlülükler taşımaktadırlar. Taşeron firmalar iş süresi içerisinde yüklenilen işin bütün maddi sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktadırlar. Yani işin zamanında ve muntazam olarak yapılması, yüklenilen işin zamanında yapılmaması ve ya iş süresince meydana gelebilecek kayıpların taşeron firma tarafından karşılanması firmaların sorumluluğu altındadır. Ayrıca yüklenici firmanın vergi ve maaş gibi sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde İŞKUR tarafından süreli ihtarda bulunulmaktadır. Sorumlulukların ısrarla yerine getirilmemesi durumunda ise yüklenici firma ile yapılan sözleşme feshedilerek, firmanın bir daha iş alması engellenir. İŞKUR tarafından firmaya yapılan fazla ödemeler yüklenici firma tarafından İŞKUR'a geri ödenmesi zorunludur.
Kimler TYP'den yararlanamaz?
İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
İŞKUR TYP (Toplum Yararına Program) nedir?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
Katılımcılar nasıl seçilmektedir?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır;
Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. 2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
TYP uygulama süresi ne kadar?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP'de haftalık çalışma süresi ne kadar?
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
Kimler TYP'den yararlanamaz?
İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz